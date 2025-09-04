Maria, tânăra găsită în stare gravă după o petrecere cu șeicii, ar putea ajunge după gratii! IREAL ce s-a întâmplat după interviul în care a vorbit despre agresorii ei

Maria Kovalchuck, tânăra ucraineancă de 21 de ani găsită grav rănită pe o șosea din Dubai, trece din nou prin momente grele! După ce și-a făcut curaj și a povestit despre calvarul suferit, tânăra ar putea ajunge după gratii. Află, în articol, cum este posibil acest lucru!

Povestea Mariei a făcut înconjurul lumii. În luna martie, tânăra a dispărut fără urmă, după ce participase la ceea ce ea credea că urma să fie o petrecere de lux, la un hotel de cinci stele în Dubai. Când a fost găsită în cele din urmă, avea coloana vertebrală ruptă, fracturi multiple, răni adânci la cap și nicio amintire despre ceea ce i se întâmplase. În prezent, ea se recuperează în Norvegia, acolo unde locuiește alături de mama ei.

Maria Kovalchuck, probleme după ce a povestit calvarul prin care a trecut în Dubai

Recent, Maria Kovalchuck a oferit un interviu la un post de televiziune ucrainean în cadrul căruia a împărtășit fragmente din povestea ei cutremurătoare. În urma declarațiilor, tânăra a fost chemată în instanță în trei țări – Emiratele Arabe Unite, Norvegia și Ucraina.

Cinci tineri, proveniți din familii înstărite, au intentat procese împotriva Mariei și a mamei sale. Aceștia au acuzat-o de calomnie și au solicitat daune morale, susținând că mărturisirile sale ar fi fost mincinoase. Ei au participat la petrecerea din camera de hotel, cu puțin timp înainte ca tânăra să fie bătută și aruncată de pe o clădire.

Milena Dolganova, una dintre persoanele care au chemat-o în instanță pe Maria, a precizat că ea și ceilalți tineri i-au cerut, inițial, victimei să își retragă acuzațiile, potrivit publicației ruse Starhit.ru. Totuși, aceștia nu au primit un răspuns, așa că au decis să acționeze în instanță.

Maria Kovalchuck și mama ei au primit și alte acuzații. Mai exact, acestea sunt vizate pentru că ar fi susținut în cadrul interviului că poliția din Emiratele Arabe Unite ar fi implicată în fapte de corupție. În cazul în care nu există dovezi, astfel de afirmații pot atrage urmărirea penală, amenzi de până la 1 milion de dirhami, deportare, interdicție de intrare în țară sau chiar închisoare.

Ce mărturisiri cutremurătoare a făcut mama tinerei

Anna, mama Mariei, a descris momentul în care și-a văzut fiica în spital pentru prima dată. Tânăra a petrecut săptămâni întregi în comă și a suferit mai multe intervenții chirurgicale.

„A fost un șoc. Dacă ați văzut cusăturile de pe cap, felul cum a trebuit să fie cusut scalpul înapoi…Avea țesuturile rupte sub ambele axile și o claviculă ruptă, ca și cum ar fi fost târâtă. A suferit trei operații la un picior, trei la celălalt, două la coloana vertebrală și una la omoplat. Un picior are o fractură deschisă, cu zece centimetri de os lipsă. În prezent are un implant de la șold în jos. Acel picior este acum paralizat, nu poate simți nimic”, a povestit mama tinerei.

