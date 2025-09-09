BREAKING | Incendiu la Grădina Zoologică din București. Pompierii intervin cu 11 autospeciale: arde o suprafață de 2000 de metri

În după-amiaza zilei de marți, 9 septembrie 2025, un incendiu puternic a izbucnit la Grădina Zoologică din București – zona Băneasa. Pomperii intervin cu 11 autospeciale pentru a stinge focul care s-a extins pe o suprafață de 2000 de metri.

În urmă cu puțin timp, un incendiu a izbucnit în zona Băneasa. Focul au pornit de la un fânar din Grădina Zoologică, pe strada Vadul Moldovei, sectorul 1, iar flăcările au cuprins rapid o suprafață de 2.000 de metri pătrați. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă și degajări de fum, iar la fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autospecială de intervenție și salvare de la înălțime și o ambulanță SMURD.

Incendiu de vedetație la Grădina Zoologică din Băneasa

Fiind vorba despre o suprafață mare de vegetație, autoritățile au transmis că flăcările se pot extinde în orice clipă, trecând astfel de limitele grădinii zoologice. Până în acest moment nu au fost raportate victime (oameni sau animale). Nu se cunosc cauzele sau circumstanțele care au dus la producerea incendiului. Misiunea pompierilor este în dinamică, iar traficul din zonă a fost restricționat.

”Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un fânar în cadrul Grădinii Zoologice Bucureşti, strada Vadul Moldovei, sectorul 1, municipiul Bucureşti. Au fost alertate 11 autospeciale de stingere cu apă şi spumă, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime, o ambulanţă SMURD. În momentul de faţă incendiul se manifestă cu flacără deschisă şi degajări de fum, pe o suprafaţă de aproximativ 2000 mp”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

