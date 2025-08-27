Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări

Incendiul care a distrus o parte din depozitele din complexul comercial Dragonul Roșu a provocat bagube materiale serioase. Flăcările au distrus totul în calea lor, însă o icoană cu chipul mântuitorului Iisus Hristos a fost neatinsă de foc.

În noapte zilei de marți, 26 august 2025, un incendiu puternic a cuprins aproximativ 3.800 de metri pătrați din complexul comercial Dragonul Roșu. La fața locului au ajuns 16 autospeciale de stingere, două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare, Detașamentul Special de Salvatori, autospecială cu roboți CBRN și două ambulanțe SMURD.

O icoana cu Iisus Hristos a fost găsită intactă

Din cauză ca materialele depozitate în hale au ars extrem de repede, salvatorii s-au luptat mai bine de 10 ore să stingă focul de pe cei 3.800 de metri pătrați afectați. Locuitorii din zonă au fost informați prin mesaj Ro-Alert. Cauza incendiului este încă necunoscută. Incendiul a provocat pagube materiale semnificative, însă un obiect bisericesc a rămas neatins de flăcări. Este vorba despre o icoană cu chipul mântuitorului Iisus Hristos. În mod miraculos, focul nu a ajuns până la icoana tipărită pe hârtie, fiind găsită mai apoi de pompieri prin resturile carbonizate.

Atât în timpul incendiului, cât și după ce flăcările au fost stinse, limitele de poluare ale aerului din București au fost depășite de până la patru ori peste limitele permise de Garda de Mediu. În mai multe zone din Capitală, aerul a devenit toxic și irespirabil. Potrivit ultimelor actualizări, în această dimineață, concentrațiile s-au menținut ridicate în cartierele Berceni, Titan, Mihai Bravu și Pod Văcărești.

„Zonele care sunt cele mai afectate în momentul de față, având în vedere direcția de bătaie a vântului, sunt în sudul Capitalei: zona Berceni, unde am înregistrat în această dimineață un vârf de 200µg/m³ ceea ce înseamnă o depășire momentan de patru ori a valorii maxime. Incendiul a fost localizat și deși avem valori ridicate, ele sunt într-o ușoară scădere. Garda Națională de Mediu încă de aseară a fost la eveniment, așteptăm finalizarea părții de intervenție pentru a demara inspecția în funcție de rezultatul prezentat de cei de la ISU. Dacă operatorul în cauză n-a luat toate măsurile de prevenție astfel încât să protejeze ca întreg, mai ales dacă vorbim de depășire, riscă sancțiuni contravenționale”, au transmis reprezentanții Gărzii de Mediu pentru Digi24.

Incendiu la Dragonul Roșu din București! Flăcările mistuie totul în calea lor. Imagini VIDEO

Panică în București: incendiu urmat de explozii puternice! Anunț de ULTIMA ORĂ