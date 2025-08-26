Incendiu la Dragonul Roșu din București! Flăcările mistuie totul în calea lor. Imagini VIDEO

Alertă în București! Marți seara, 26 august 2025, un incendiu violent a izbucnit la Complexul Comercial Dragonul Roșu. Fumul gros se vede de la kilometri distanță, iar pompierii au intervenit de urgență și luptă contracronometru pentru a limita pagubele și a preveni o catastrofă și mai mare.

Incendiul a izbucnit în această seară la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu, situat pe strada Drumul Gării din București. Flăcările s-au extins rapid, iar în câteva minute un perimetru larg a fost cuprins de fum dens și înecăcios. Zona afectată se întinde pe aproximativ 2.000 de metri pătrați, cu risc crescut de propagare către alte depozite învecinate.

Incendiu la Dragonul Roșu din București

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), forțele de intervenție au fost mobilizate masiv.

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov (ISUBIF), forțele de intervenție au fost mobilizate masiv. 16 autospeciale de stingere au fost trimise la fața locului, alături de două autospeciale de intervenție și salvare de la înălțime, o autospecială de descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori. În sprijinul lor acționează și autospeciala cu roboți, echipajul CBRN pentru posibile riscuri chimice și două ambulanțe SMURD.

Flăcările au fost observate inițial într-un spațiu de depozitare, dar riscul major este extinderea lor la halele alăturate. Vântul și configurația complexului comercial îngreunează misiunea pompierilor, care fac eforturi susținute pentru a limita efectele dezastrului.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu produs la un spațiu de depozitare din cadrul Complexului Comercial Dragonul Roșu situat pe strada Drumul Gării, București.

Misiunea este în dinamică, revenim cu date", a transmis ISU.

Deocamdată, nu au fost raportate victime, însă misiunea este în plină desfășurare. Cauza izbucnirii incendiului urmează să fie stabilită după stingerea completă a focului și răcirea zonei afectate.

