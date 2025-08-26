Alertă maximă! Vulcanul Etna din Italia a erupt din nou

Vulcanul Etna din Sicilia a erupt din nou, a anunțat, luni, Institutul Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV). Autoritățile au dat alertă maximă pentru traficul aerian.

Institutul a raportat emisii de cenușă în jurul craterului, dar nu s-a putut stabili înălțimea acestora. Aeroportul Internațional Catania rămâne operațional.

Cu o înălțime de peste 3.300 de metri, Muntele Etna este cel mai mare vulcan activ din Europa și se află sub supraveghere constantă. Erupțiile sale spectaculoase de lavă și cenușă atrag adesea un număr mare de spectatori însă autoritățile avertizează asupra pericolelor unui asemenea fenomen, conform The Brusseles Times.

Vulcanul Etna a erupt ultima dată la începutul lunii iulie, emițând cenușă și fum la câțiva kilometri înălțime. Deși oficialii i-au asigurat pe locuitori și turiști că erupția nu a reprezentat un pericol imediat, s-a pus la îndoială siguranța traficului aerian.

Vulcanologii au atribuit fenomenul unei prăbușiri parțiale a craterului de sud-est al Vulcanului Etna, care a declanșat fluxuri de lavă și o avalanșă piroclastică.

Ce măsuri adoptă autoritățile italiene

Centrul de consiliere privind cenușa vulcanică din Toulouse, unul dintre cele nouă centre globale care se ocupă cu monitorizarea pericolelor aviatice, a emis o alertă roșie pentru aviație în urma erupției vulcanului Etna. Deși zborurile nu au fost anulate, unele sosiri din Roma, Milano și Berlin au înregistrat întârzieri.

Mărimea erupțiilor stromboliene poate varia, dar sunt adesea caracterizate prin explozii intermitente, care apar din cauza prezenței gazului în camera magmatică din interiorul vulcanului. Când bulele de gaz ajung la suprafață, acestea pot exploda brusc, potrivit BBC. Procesul nu este diferit de o eliberare a gazului dintr-o băutură acidulată. Acest tip de erupție poate fi deosebit de periculoasă pentru aeronavele din apropiere.

Totuși, autoritățile au asigurat turiștii că pot continua să viziteze Sicilia, deoarece erupția s-a limitat la vârful vulcanului, iar măsurile luate au îndepărtat orice pericol la adresa populației. Serviciile de călătorie din Italia au continuat să funcționeze, iar activitatea vulcanică recentă nu a împiedicat turiștii să descopere secretele Siciliei.

O altă erupție a Vulcanului Etna s-a desfășurat în luna februarie.

