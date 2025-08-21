Românul care a murit ca un erou în Spania se întoarce acasă. Mesajul dureros al soției, rămasă văduvă

Mircea Spirion este românul care a murit ca un martir în Spania. Bărbatul și-a sacrificat viața pentru a salva viața prietenului său de flăcările incendiului devastator de lângă Madrid. Cu sufletul îngenuncheat de durere, soția acestuia a transmis un mesaj înduioșător.

Originar din Tulcea, în urmă cu aproape 20 de ani, Mircea Spiridon s-a stabilit în Spania unde lucra pentru a-și întreține familia, cei doi copii de 14 și 18 ani, și soția. De profesie mecanic, românul deținea și o firmă de transporturi. Incendiu în care acesta și-a pierdut viața a izbucnit pe data de 11 august la Tres Santos, în apropiere de Madrid. Din cauza secetei, a vântului și a temperaturilor caniculare, flăcările s-au extins rapid la o fermă de cai din apropiere.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Mircea Spiridon urmează să ajungă în România

Proprietarul fermei era un prieten bun al lui Mircea Spirion. Românul a fost sunat și chemat să îi sară în ajutor. Nici nu a stat pe gânduri și cu prețul vieții sale a mers să își salveze prietenul și animalele din fermă.

Mircea Spiridon a intrat în grajduri să salveze animalele, însă flăcările au cuprins rapid întreaga încăpere. Românu nu a mai apucat să iasă afară. Un elicopter al Gărzii Civile a preluat trupul eroului și transportat la spitalul La Paz. Din nefericire, a suferit arsuri pe 98% din corp și avea mari dificultăți de respirație din cauza fumului inhalat. La o zi distanță, în dimineața zilei de marți, 12 august, Mircea a murit. Prietenul românului, bărbatul de 83 de ani a suferit un traumatism toracic și acum se află în afara oricărui pericol.

Pentru a putea avea partea de o înmormântare în România, familia a cerut sprijinul comunității din Madrid și din țară. Episcopia Ortodoxă Română a Spaniei și Portugaliei, alături de numeroși credincioși, au făcut posibilă repatrierea românului. Mircea Spiridon era extrem de iubit de comunitatea de români din Madrid, fiind descris ca un om sufletist și un mecanic priceput.

Elena, văzduva lui Mircea, a oferit detalii despre ziua și locul unde va fi înmormântat românul. Miercuri, 27 august, sicriul cu trupul neînsufleți al românului va fi dus la capela Bisericii Sf. Ierarh Nicolae din Tulcea. Joi, 28 august, eroul român va fi condus pe ultimul drum. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Eternitatea din orașul său natal.

”Mă întorc acasă… După greu încercării din Tres Cantos, Madrid, drumurile mele duc din nou în orașul meu natal: Tulcea. Miercuri, 27 august, voi fi așezat la capela Bisericii Sf. Ierarh Nicolae, pentru ca cei care vor să-și ia rămas bun să poată veni. Joi, 28 august, pașii mei se vor opri pentru totdeauna în Cimitirul Eternitatea, dar inima mea va rămâne în amintirea voastră. Nu plec cu adevărat, pentru că fiecare gând bun și fiecare lacrimă îmi vor ține vie amintirea. Vă îmbrățișez, Tulcea mea dragă”, a fost mesajul transmis de văduva românului, pentru fanatik.ro.

Decizie definitivă în cazul lui Vlad Pascu! Câți ani va sta în închisoare autorul accidentul din 2 Mai

Părinții tinerilor uciși în accidentul din 2 Mai, dezamăgiți de decizia instanței. Ce au declarat despre Vlad Pascu: „Au făcut tot posibilul…”