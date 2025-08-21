Acasă » Știri » Părinții tinerilor uciși în accidentul din 2 Mai, dezamăgiți de decizia instanței. Ce au declarat despre Vlad Pascu: „Au făcut tot posibilul…”

De: Irina Rasoveanu 21/08/2025 | 13:16
Părinții tinerilor uciși de Vlad Pascu au reacționat după sentință/ Sursa foto: Captură video, Facebook

Părinții tinerilor uciși în accidentul din 2 Mai au reacționat după ce Curtea de Apel Constanța a pronunțat decizia în acest caz. Vlad Pascu a primit 10 de închisoare cu executare. Dezamăgit, tatăl Robertei Dragomir a mărturisit că se aștepta la această decizie. În ceea ce îl privește pe Valentin Olariu, tatăl lui Sebi, acesta a sperat până în ultima clipă la o pedeapsă mai mare. 

În urmă cu doi ani, Vlad Pascu a provocat o tragedie, după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în localitatea 2 Mai. Roberta și Sebi au murit pe loc în urma impactului puternic produs de tânărul șofer, care a și fugit de la fața locului, fiind prins după câteva zeci de minute de către oamenii legii. Vlad Pascu se află de atunci în spatele gratiilor, iar acum și-a aflat pedeapsa. La scurt timp după pronunțare, părinții victimelor au reacționat.

Cum au reacționat părinții victimelor din 2 Mai, după condamnarea lui Vlad Pascu

Joi, 21 august 2025, Vlad Pascu, cel care a provocat nenorocirea, și-a aflat sentința, după accidentul pe care l-a provocat în 2 Mai. Acesta va petrece 10 ani în spatele gratiilor, așa cum se stabilise și în prima instanță. Decizia este definitivă.

La scurt timp după aflarea sentinței dată de Curtea de Apel Constanța, părinții celor doi tineri uciși au reacționat. Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, a mărturisit că se aștepta la o astfel de decizie și a susținut că familia lui Vlad Pascu a intervenit.

„Ne așteptam la această decizie. Au fost trase niște sfori de la bun început, părinții lui Vlad Pascu au făcut tot posibilul ca să-i minimalizeze eventuala sentință. Asta e, el se va întâlni în câțiva ani cu părinții lui, își va continua viața, însă noi nu ne vom mai vedea niciodată copiii.

În România există două tipuri de judecată: pentru o anumită clasă socială și pentru noi, oamenii de rând. Niciodată acest om nu se va reabilita. Mai ales că el provine dintr-o familie arogantă, care și-a bătut joc în permanență de memoria acestor doi copii”, a declarat Cătălin Dragomir, tatăl Robertei, la Digi 24.

La rândul lui, Valentin Olariu, tatăl lui Sebastian, a oferit câteva declarații. Acesta s-a arătat profund dezamăgit de pedeapsa lui Vlad Pascu și a sperat până în ultima clipă ca acesta să petreacă mai mult timp în spatele gratiilor.

„Este foarte greu astăzi. Eu speram la o pedeapsă mai mare. Avocații au făcut tot posibilul să ia până în 10 ani. El are niște facilități dacă ia până în 10 ani sau 10 ani. Anul de pușcărie va fi 9 luni, nu 12 luni. Doi ani deja i-a făcut, se mai scad încă 3, îi mai rămân 5. Pentru bună purtare. Îl vom vedea peste 3 ani iar pe străzile noastre. Asta a fost lupta avocaților, să se mențină pedeapsa până în 10 ani, ca să aibă mai multe facilități. (…) Ne așteptam ca pedeapsa să-i fie micșorată, la câte manevre s-au făcut. Copiii noștri nu îi aduce nimeni înapoi, îl lăsăm pe Dumnezeu să-l judece”, a spus Valentin Olariu.

Citește și: Doi ani de la tragedia din 2 Mai! Tatăl lui Sebi Olariu, unul dintre tinerii uciși de Vlad Pascu, mesaj sfâșietor: „Aș da orice să mai aud vocea ta”

