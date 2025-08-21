Decizie definitivă în cazul lui Vlad Pascu! Câți ani va sta în închisoare autorul accidentul din 2 Mai

Vlad Pascu, tânărul care a provocat accidentul din 2 Mai, și-a aflat pedeapsa. Curtea de Apel Constanța s-a pronunțat în acest caz joi, 21 august 2025. Sentința trebuia anunțată în urmă cu 3 zile, însă a fost amânată pentru astăzi!

În urmă cu doi ani, Vlad Pascu a provocat o tragedie, după ce s-a urcat drogat la volan și a intrat cu mașina într-un grup de tineri, în localitatea 2 Mai. Roberta și Sebi au murit pe loc în urma impactului puternic produs de tânărul șofer, care a și fugit de la fața locului, fiind prins după câteva zeci de minute de către oamenii legii. Vlad Pascu se află de atunci în spatele gratiilor, iar acum și-a aflat pedeapsa.

Ce sentință a primit Vlad Pascu

Joi, 21 august 2025, Vlad Pascu, cel care a provocat nenorocirea, și-a aflat sentința, după accidentul pe care l-a provocat în 2 Mai. Acesta va petrece 10 ani în spatele gratiilor, așa cum se stabilise și în prima instanță. Decizia este definitivă.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, sub măsura arestului preventiv, în octombrie 2023, fiind acuzat de ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe şi părăsirea locului accidentului.

Pe 31 ianuarie 2025, Judecătoria Mangalia l-a condamnat pe șofer la 10 ani de închisoare. De asemenea, magistrații au dispus ca Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România (BAAR) să plătească 700.000 de euro familiei lui Sebi, 640.000 euro familiei Robertei și 100.000 euro, 50.000 euro, respectiv 250.000 euro celor trei tineri răniți.

Avocații lui Vlad Pascu au atacat decizia, solicitând reducerea pedepsei de 10 și reevaluarea circumstanțelor aplicării sentinței. Pentru a-i convinge pe magistrați să fie mai blânzi cu el, tânărul l-a denunțat pe Tudor Duma, cunoscut ca Maru, într-un dosar de trafic de droguri aflat pe rolul DIICOT – Structura Centrală. Apărătorii săi consideră că demersul ar trebui luat în calcul ca o circumstanță atenuantă.

În ciuda argumentelor aduse de avocații șoferului, Curtea de Apel Constanța a păstrat pedeapsa inițială. Magistrații au hotărât ca Vlad Pascu să stea 10 ani în închisoare, după ce a condus sub influența drogurilor și a lovit cinci tineri, dintre care doi au murit.

