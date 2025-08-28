Incendiu puternic în București! A fost emis mesaj RO-ALERT

Un incendiu de vegetație a izbucnit în cartierul Militari din București, provocând degajări semnificative de fum. Autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru a informa și avertiza populația despre situația în curs și pentru a le recomanda precauție.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov (ISUBIF) anunță că incendiul a izbucnit în stra Piscul Crasani și a cuprins mai multe focare, dar în prezent este localizat. Flăcările se extind rapid din cauza vegetației uscate și menționează măsurile luate pentru protecția populației.

Suprafața afectată este estimată la aproximativ 13 hectare, iar la intervenție participă zece autospeciale de stingere și numeroși pompieri. Pentru a proteja populația, autoritățile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-ALERT.

„Intervenim pentru stingerea unui incendiu de vegetație, produs în strada Piscul Crasani. Sunt degajări mari de fum, a fost emis un mesaj pentru informarea si avertizarea populației prin sistemul Ro-Alert. Incendiul se extinde cu rapiditate din cauza suprafețelor mari de vegetație uscată. Sunt mai multe focare unde s-a manifestat incendiul, în acest moment este localizat. Suprafața estimată este de aprox 13 hectare, acționează 10 autospeciale de stingere”, este comunicatul de la ISU Bucuresti-Ilfov.

Bucureștenii, probleme ale calitatății aerului după incendiul de la Dragonul Roșu

Calitatea aerului de ieri a scăzut în București, după incendiul de la Dragonul Roșu, unde degajările de fum au fost semnificative. Din cauza direcției vântului, cea mai afectată zonă a fost în sudul Capitalei, în special cartierul Berceni, unde s-a înregistrat un vârf de poluare de 200 de micrograme pe metru cub, depășind de patru ori valoarea maxim admisă. Deși incendiul a fost localizat și valorile reveneau la normal, în timpul după-amiezii, a existat un risc pentru locuitorii Capitalei.

CITEȘTE ȘI: Minune după incendiul din Dragonul Roșu. Ce au descoperit pompierii, neatinsă de flăcări

Grav incident aviatic! Motorul unui avion care decola din Grecia a luat foc în zbor. Imagini teribile