Mesajul transmis de Paris Hilton, după ce a dezvăluit că i-a ajutat pe copiii nevoiași din Craiova: ”Am văzut cum arată speranța adevărată”

De: Alina Drăgan 18/08/2025 | 12:05
Paris Hilton, vizită la un centru social din Craiova /Foto: Instagram
La finalul lunii iulie, Paris Hilton a ajuns în România. Celebra blondină și-a făcut apariția în cadrul unui festival de muzică din Craiova, însă vizita ei a mai inclus un obiectiv important, pe care abia acum l-a dezvăluit. Pe lângă faptul că a animat atmosfera la festivalul IntenCity, vedeta internațională a făcut o vizită și la un centru social dedicat copiilor aflați în situații vulnerabile. A făcut donații importante și s-a jucat cu micuții.

În data de 28 iunie, Paris Hilton a urcat pe scena festivalului IntenCity din Craiova, unde a mixat în calitate de invitat special. Blondina a făcut atmosferă de zile mari, însă vizita sa în România nu s-a limitat la apariția din cadrul festivalului. Se pare că blondina a făcut și o faptă bună, vizitând un centru special dedicat copiilor în situații vulnerabile.

Paris Hilton, vizită la un centru social din Craiova

Recent, Paris Hilton a dezvăluit în mediul online care a fost cea mai importantă partea a vizitei sale din România. Vedeta internațională a ajuns la finalul lunii iulie în Craiova, iar pe lângă apariția la festival a bifat și o vizită la un centru dedicat copiilor în situații vulnerabile. Acum a dezvăluit ce a descoperit acolo și a publicat mai multe imagini în care apare alături de micuții din centru.

Paris Hilton, vizită la un centru social din Craiova /Foto: Instagram

Paris Hilton nu doar i-a vizitat pe cei mici și s-a jucat alături ei, ci a și făcut o donație importantă. Blondina a petrecut minute bune în compania copiilor și s-a declarat impresionată de aceștia și de felul în care sunt îngrijiți și ajutați. Paris Hilton a apreciat munca depusă de profesioniștii care contribuie la transformarea sistemului de protecție a copilului din România și s-a arătat profund mișcată de poveștile acestora.

Vedeta internațională a postat în mediul online mai multe imagini din centrul din Craiova, îndemnându-și fanii să susțină astfel de cauze.

„Una dintre cele mai semnificative părți ale călătoriei mele în România a fost să fiu martoră la munca extraordinară pe care @UNICEF o desfășoară pentru a proteja și sprijini copiii vulnerabili. De la eliminarea îngrijirii instituționalizate până la extinderea serviciilor comunitare, @UNICEFRomania transformă vieți, iar eu am fost onorată să aflu direct de la copii, familii și îngrijitori care fac posibilă această schimbare.

Mulțumesc, UNICEF, pentru că mi-ați arătat cum arată speranța adevărată și pentru că m-ați invitat să văd activitatea voastră în acțiune. Cu ajutorul vostru, UNICEF poate asigura ca fiecare copil să crească în grija ocrotitoare a unei familii”, a scris Paris Hilton, în mediul online.

