Valentin Sanfira, primele confesiuni despre divorțul de Codruța Filip: ”Nu am făcut rău nimănui!”

Valentin Sanfira, primele confesiuni despre divorțul de Codruța Filip: ”Nu am făcut rău nimănui!”
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Valentin Sanfira /Foto: Instagram
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Unul dintre cele mai răsunătoare divorțuri ale anului 2026 a fost cel dintre Valentin Sanfira și Codruța Filip. Despărțirea celor doi nu a fost neapărat una pașnică, iar acum artistul a făcut primele declarații după divorț. Acesta a vorbit despre felul în care l-au impactat toate cele întâmplate, dar și despre cum a reușit să treacă peste această perioadă dificilă.

Valentin Sanfira și Codruța Filip aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Însă, la finalul anului 2025, cei doi au pus punct poveștii lor de iubire. Divorțul a fost finalizat în primăvara anului 2026 și a adus destul de multă suferință pentru ambii artiști.

Valentin Sanfira, primele declarații după divorț

Acum, după ce lucrurile s-au mai calmat, Valentin Sanfira a făcut primele declarații. Acesta a ales să nu vorbească despre motivele care au condus la divorț, deși a fost criticat destul de dur pe marginea acestui subiect. Se pare că artistul a decis să păstreze doar amintirile frumoase din relația cu fosta parteneră și spune că le va purta mereu în suflet.

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De asemenea, artistul a mai punctat că fiecare are partea lui de adevăr, însă adevărul său nu vrea să îl facă public, căci nu ar mai ajuta pe nimeni acum. Chiar dacă a fost criticat pentru cele întâmplate, Valentin Sanfira nu îi bagă în seamă pe cârcotași și își vede mai departe de viața lui.

„Am învățat că trebuie să păstrez lucrurile frumoase, că am trăit aproape 8 ani de zile frumos, că am amintiri frumoase pe care mi le păstrez toată viața mea în suflet, că fiecare își alege drumul și felul în care vrea să meargă mai departe și că eu sunt fericit și bucuros că Dumnezeu m-a clădit așa, să-mi văd de viața mea.

În orice căsnicie există probleme, în orice căsnicie fiecare are dreptatea lui. Dacă îl asculți pe ăla, ai impresia că celălalt e de vină și dacă zic și eu vreo două pe cine ajută? Noi trebuie să ne vedem de cântat, să fim demni, oamenilor să le arătăm partea frumoasă, pentru că fiecare de acasă se confruntă cu probleme.

Am citit tot ce s-a scris despre mine, toate negative. Am stat cu mine și am zis: eu nu sunt așa. Ce treabă am eu dacă ei mă văd așa. Atât vreau să le spun că nu am făcut rău nimănui și că lucrurile astea se vor vedea în timp”, a declarat Valentin Sanfira, la Antena Stars.

Valentin Sanfira /Foto: Instagram

„De nervi, am dat, te descarci”

Valentin Sanfira a mai recunoscut că divorțul și toată vâlva creată l-au afectat, însă acesta și-a găsit refugiul în muncă. Pentru a elibera toată tensiunea și toți nervii a avut nevoie de muncă fizică, așa că s-a apucat să își renoveze casa. A făcut-o singur, cu mâna lui, și cu ajutor doar din partea fratelui său.

„Mi-am găsit refugiul prin muncă. Mi-am spart terasa cu picamărul, l-am chemat pe fratele meu, eu cu el. De nervi, am dat, te descarci. L-am ținut pe fratele meu aici o lună, am spart terasa, am spart curtea, am pus piscină. Am cărat la roabe cu el și lucrurile astea m-au ajutat. Eu mi-am amintit cine sunt, eu sunt țăran, știu să muncesc. Țăranul când se certa cu muierea se ducea și spărgea o căruță de lemne”, a mai spus Valentin Sanfira.

 

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Valentin Sanfira și-a deschis sufletul în fața fanilor. „M-a făcut să văd cine merit să fiu”

 

Foto: Instagram

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