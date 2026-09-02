Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă, de fapt. A luat decizia la 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira

Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă, de fapt. A luat decizia la 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
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Codruța Filip vrea să scape de verighetă și de inelul de logodnă /Foto: Instagram
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Au trecut șase luni de când Codruța Filip și Valentin Sanfira și-au încheiat mariajul și au luat-o pe drumuri separate. Divorțul a fost unul dureros pentru artistă și nici acum nu poate spune că a trecut complet peste ce s-a întâmplat. Însă, chiar și așa, merge înainte, iar acum a dezvăluit ce va face cu verigheta și inelul de logodnă. Nu vrea să le păstreze, așa că a luat o hotărâre în privința lor.

Codruța Filip a luat prin surprindere pe toată lumea anunțând despărțirea de Valentin Sanfira. Aceștia aveau o relație de aproximativ opt ani, iar în anul 2022 și-au unit destinele și în mod oficial. Deși părea că relația lor este una solidă, se pare că s-a ajuns la divorț, iar acesta a fost unul extrem de dureros, cel puțin pentru Codruța Filip. Au trecut șase luni de când căsnicia ei s-a sfârșit, iar acum artista a făcut noi dezvăluiri.

Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă

Codruța Filip încă se vindecă după divorțul de Valentin Sanfira. Vedeta nu a trecut complet încă peste separare, însă este optimistă în ceea ce privește viitorul. Și-a învățat lecțiile, iar următorul partener din viața ei va avea ceva de muncit până o să îi intre în grații.

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În ceea ce îl privește pe Valentin Sanfira, artista nu vrea să mai păstreze nimic din ce îi amintește de el, așa că a decis ce va face cu inelul de logodnă și verigheta. Se pare că aceasta nu le va transforma într-o nouă bijuterie, ci a decis că le va dona unei biserici.

„Inelul de pe degetul meu e de la părinții mei, e cumpărat din Egipt. Mamei i-a plăcut în special că spune că piatra e ca ochii mei. N-am făcut nimic încă cu verigheta, nici cu inelul de logodnă, dar probabil le voi dona. Nu știu, le voi duce la o biserică ceva, m-a sfătuit cineva”, a declarat Codruța Filip, în cadrul emisiunii „Online Story by Cornelia Ionescu”.

Codruța Filip /Foto: Instagram

De asemenea, artista a mai mărturisit că deși au trecut șase luni de la despărțire încă nu a găsit puterea să îl ierte pe Valentin Sanfira. Codruța Filip spune că poate va reuși să facă și acest lucru, dar mai are nevoie de timp.

„Mi-e greu să iert și recunosc asta. Încă îmi e greu să iert. Poate la un moment dat o voi face, pentru că știu, nu e sănătos pentru tine să aduni tot în inima ta și să ții. Mai las să treacă timpul”, a mai spus Codruța Filip.

 

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Codruța Filip l-a lovit pe Valentin Sanfira, iar Antena 1 a difuzat imaginile. Ipostazele amuzante în care au fost surprinși pe vremea când formau un cuplu

 

Foto: Instagram

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