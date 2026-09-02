Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii Furnicuțele: ”Am încercat s-o convingem”

Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii Furnicuțele: ”Am încercat s-o convingem”
Galerie Foto 5
Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță la Furnicuțele
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

După încheierea colaborării cu Pro TV, Cătălin Măruță începe un nou capitol în televiziune. Prezentatorul a semnat cu Antena 1 și va putea fi urmărit, începând din 7 septembrie 2026, la emisiunea „Furnicuțele”. Noul sezon vine însă cu mai multe schimbări, iar formatul pregătit de postul de televiziune pare să fie unul diferit față de prima ediție.

Primul sezon al emisiunii a fost prezentat de Denise Rifai, însă aceasta nu se va mai afla la cârma show-ului. Locul ei va fi preluat de Cătălin Măruță, care promite o abordare dinamică și multă energie în noul sezon.

Surprizele nu se opresc însă aici. Un promo difuzat de Antena 1 a lăsat să se înțeleagă că în echipa emisiunii ar putea apărea și o prezență feminină. Deocamdată, nu a fost anunțat oficial numele unei noi colege, însă ideea a fost introdusă chiar în materialul de promovare al emisiunii.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
5 poze

Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a povestit că discuția despre cooptarea unei femei în echipă a pornit de la glumele și discuțiile purtate în culisele show-ului. Prezentatorul a sugerat că și-ar dori o colegă care să completeze echipa și să aducă un plus de energie în fața telespectatorilor.

„Povestea asta a plecat de la Scamă, care întotdeauna face declarații invitaților. Iar Scamă m-a întrebat de fiecare dată: Măruță, suntem aici, Oase, Ciucă, noi doi, tu… Nu ne aduci și nouă o prezență feminină? Și am zis: Ba da, vă aduc una frumoasă și deșteaptă! Era o poveste pentru promo. Dar el a luat-o ca o promisiune! Acum, dacă se va întâmpla sau dacă se va îndeplini, rămâne de văzut. Am încercat să o convingem pe Barbie, colega noastră cea blondă. Dar deocamdată, ea ne-a refuzat! Ne-a zis: Eu nu vreau să apar la televizor, mie îmi place în spatele camerelor de filmat.”, a spus Cătălin Măruță pentru Libertatea.

Foto: Instagram

Deși echipa a încercat deja să convingă o colegă să apară în fața camerelor, aceasta ar fi preferat să rămână în spatele lor. Astfel, pentru moment, rămâne deschisă întrebarea dacă o vedetă feminină va ajunge să facă parte din distribuția emisiunii.

„Știi care e povestea? Emisiunea asta este una extrem de dinamică. O emisiune care, în funcție de invitat, se schimbă de fiecare dată… Este o emisiune în care încercăm să ne bucurăm noi, cei de aici, să transmitem o energie bună celor de acasă. Și e oricând posibil să mai apară cineva. Ne dorim! De asta zic: e o emisiune atât de dinamică, încât s-ar putea de la săptămână la săptămână să se întâmple câte ceva”, a încheiat prezentatorul.

CITEȘTE ȘI: Motivul real pentru care Cătălin Măruță a semnat cu Antena 1: ”De asta am acceptat propunerea de a fi prezentator la Furnicuțele”

Iubita lui Rareș Cojoc nu s-a putut abține după dezvăluirile Andreei Popescu la Măruță. Ce înțepături i-a aplicat fostei lui Dan Alexa

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă, de fapt. A luat decizia la 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
Ce va face Codruța Filip cu verigheta și inelul de logodnă, de fapt. A luat decizia la 6 luni de la divorțul de Valentin Sanfira
Mărturia care răstoarnă tot în scandalul în care au fost implicați Lele și Leo de la Kuweit: ”Putea să moară!”
Mărturia care răstoarnă tot în scandalul în care au fost implicați Lele și Leo de la Kuweit: ”Putea să moară!”
Prima reacție a Alinei Pușcaș după ce Pepe a plecat de la Antena 1. Artistul a bătut palma cu Kanal D
Prima reacție a Alinei Pușcaș după ce Pepe a plecat de la Antena 1. Artistul a bătut palma cu Kanal D
Prima reacție a lui Radu Ciucă, despre relația cu Andreea Popescu. Sunt sau nu împreună
Prima reacție a lui Radu Ciucă, despre relația cu Andreea Popescu. Sunt sau nu împreună
Daiana Anghel, primele declarații după ce s-a tunat. Cum arată acum
Daiana Anghel, primele declarații după ce s-a tunat. Cum arată acum
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Mediafax
ULTIMA ORĂ! DNA schimbă încadrarea lui Fănel Bogos! Mai mulți lideri PNL, vizați în anchetă
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media
Gandul.ro
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Prosport.ro
Majorat de 5 stele pentru Bebeto! Anamaria Prodan, în lacrimi la petrecerea fiului ei! Reghe a lipsit
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Adevarul
Un orădean, reținut după ce a fost filmat masturbându-se la fereastra apartamentului. Polițiștii au deschis anchetă
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
Digi24
Cel mai deprimant oraș din lume. Nu există drumuri care să-l lege de restul țării și soarele nu răsare timp de 45 de zile
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Mediafax
ȘOCANT! DNA, în alertă la Spitalul Militar din Constanța! Mita pentru operații, în bani și alimente
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată acum Nuți, bona copiilor Anamariei Prodan. Cine este cea care i-a fost alături ani buni impresarei
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Prosport.ro
FOTO. „Arăți fabulos!”. Femeia considerată cea mai frumoasă din lume a atras atenția cu decolteul ei
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”
Click.ro
Andreea Popescu, mărturisiri după divorțul de Rareș Cojoc: „El nu o să-mi fie indiferent niciodată”
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Digi 24
Locul de parcare din fața casei sau a blocului: Cine îl poate folosi și ce faci dacă alt șofer îl ocupă
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Digi24
Răspunsul furios al lui Putin după ce Zelenski a amenințat că blochează cu drone spațiul aerian al Rusiei
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
Promotor.ro
Un nou buton a apărut în aplicația Waze. Când trebuie folosit
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Se poate face dragoste într-o zi de doliu național?
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
go4it.ro
Scule Parkside pentru curte și grădină în oferta Lidl. Prețuri accesibile
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Descopera.ro
Cât e normal să cântărească creierul uman?
Kratos vine la București!
Go4Games
Kratos vine la București!
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media
Gandul.ro
Influencerii români, luați în vizor de CNA! Ce se întâmplă dacă ai peste 100.000 de urmăritori cumulați pe toate rețelele de social media
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.