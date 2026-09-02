Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță de la pupitrul emisiunii Furnicuțele: ”Am încercat s-o convingem”

După încheierea colaborării cu Pro TV, Cătălin Măruță începe un nou capitol în televiziune. Prezentatorul a semnat cu Antena 1 și va putea fi urmărit, începând din 7 septembrie 2026, la emisiunea „Furnicuțele”. Noul sezon vine însă cu mai multe schimbări, iar formatul pregătit de postul de televiziune pare să fie unul diferit față de prima ediție.

Primul sezon al emisiunii a fost prezentat de Denise Rifai, însă aceasta nu se va mai afla la cârma show-ului. Locul ei va fi preluat de Cătălin Măruță, care promite o abordare dinamică și multă energie în noul sezon.

Surprizele nu se opresc însă aici. Un promo difuzat de Antena 1 a lăsat să se înțeleagă că în echipa emisiunii ar putea apărea și o prezență feminină. Deocamdată, nu a fost anunțat oficial numele unei noi colege, însă ideea a fost introdusă chiar în materialul de promovare al emisiunii.

Adevărul despre colega lui Cătălin Măruță

Cătălin Măruță a povestit că discuția despre cooptarea unei femei în echipă a pornit de la glumele și discuțiile purtate în culisele show-ului. Prezentatorul a sugerat că și-ar dori o colegă care să completeze echipa și să aducă un plus de energie în fața telespectatorilor.

„Povestea asta a plecat de la Scamă, care întotdeauna face declarații invitaților. Iar Scamă m-a întrebat de fiecare dată: Măruță, suntem aici, Oase, Ciucă, noi doi, tu… Nu ne aduci și nouă o prezență feminină? Și am zis: Ba da, vă aduc una frumoasă și deșteaptă! Era o poveste pentru promo. Dar el a luat-o ca o promisiune! Acum, dacă se va întâmpla sau dacă se va îndeplini, rămâne de văzut. Am încercat să o convingem pe Barbie, colega noastră cea blondă. Dar deocamdată, ea ne-a refuzat! Ne-a zis: Eu nu vreau să apar la televizor, mie îmi place în spatele camerelor de filmat.”, a spus Cătălin Măruță pentru Libertatea.

Deși echipa a încercat deja să convingă o colegă să apară în fața camerelor, aceasta ar fi preferat să rămână în spatele lor. Astfel, pentru moment, rămâne deschisă întrebarea dacă o vedetă feminină va ajunge să facă parte din distribuția emisiunii.

„Știi care e povestea? Emisiunea asta este una extrem de dinamică. O emisiune care, în funcție de invitat, se schimbă de fiecare dată… Este o emisiune în care încercăm să ne bucurăm noi, cei de aici, să transmitem o energie bună celor de acasă. Și e oricând posibil să mai apară cineva. Ne dorim! De asta zic: e o emisiune atât de dinamică, încât s-ar putea de la săptămână la săptămână să se întâmple câte ceva”, a încheiat prezentatorul.

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