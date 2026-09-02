A fost eliminat examenul pentru admiterea la liceu. Anunţ de ultimă oră pentru elevii clasei a VIII-a

A fost eliminat examenul pentru admiterea la liceu. Anunţ de ultimă oră pentru elevii clasei a VIII-a
Evaluarea Naţională a fost eliminată
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Comisia pentru învățământ din Senat a decis eliminarea examenului suplimentar de admitere la liceu, prevăzut inițial pentru absolvenții clasei a VIII‑a începând cu anul 2027.

Măsura, introdusă în legea educației din 2023, permitea liceelor să organizeze un concurs paralel cu Evaluarea Națională, însă senatorii au votat în unanimitate renunțarea la această procedură.

Anunţ de ultimă oră pentru elevii de clasa a VIII-a

Decizia a fost luată pe 2 septembrie, iar Ministerul Educației urmează să emită un nou ordin care să actualizeze metodologia de admitere la liceu. În paralel, parlamentarii au stabilit formarea unor grupuri de lucru împreună cu Ministerul Educației pentru reorganizarea Evaluării Naționale, în prezent limitată la probele de limba română și matematică.

Confrom HotNews, președintele comisiei, senatorul USR Ștefan Pălărie, a declarat:

„Rămâne în continuare, tot unanim acceptată, obligația morală, așa a fost numită, de a constitui un grup de lucru între partide, alături de Ministerul Educației, pentru a reorganiza Evaluarea Națională de clasa a VIII-a, care astăzi prin lege este restrânsă la o probă la limba și literatura română și la matematică, lucru pe care l-au criticat toți experții”.

A fost eliminat examenul pentru admiterea la liceu

Ministrul Educației, Mihai Dimian, a explicat că legea adoptată în 2023 nu avea toate detaliile necesare pentru implementarea examenului suplimentar, iar clarificările ar fi trebuit făcute încă de atunci.

„Ai luat legea, ai aprobat-o și acum are aceste interpretări care, repet, nu sunt de acum, sunt de acum trei ani de zile. Nu le-au clarificat în timpul ăsta. Cred că Parlamentul trebuie să clarifice și, dacă nu e mulțumit de ceva, să schimbe. Pentru că ei au aprobat această lege. De trei ani de zile n-au zis nimic și acum spun că-i bun sau nu-i bun concursul de admitere”, a transmis acesta, conform HotNews.

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