Cu ce probleme de sănătate se confruntă Steliana Sima. Mesajul transmis de îndrăgita interpretă de muzică populară

Cu ce probleme de sănătate se confruntă Steliana Sima. Mesajul transmis de îndrăgita interpretă de muzică populară
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Steliana Sima /Foto: Instagram
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Probleme de sănătate pentru interpreta de muzică populară Steliana Sima. Artista a dezvăluit că în ultima perioadă se confruntă cu dureri mari. Se pare că un accident aparent banal îi aduce acum destul de multă suferință, iar aceasta se deplasează cu greu.

Invitată recent în emisiunea lui Cristi Brancu, cântăreața de muzică populară a pășit destul de greu în platou. Artista a mărturisit că o mișcare greșită i-a adus dureri de spate aproape insuportabile. Totul s-a întâmplat atunci când a coborât din mașină, iar durerea s-a instaurat imediat.

„M-am trezit cu o problemă… Dar hai să vedem după aceea când trebuie să mă ridic să luați camera de pe mine în pauza publicitară. Stai să mă așez bine. Doamne, dar ce am pățit? M-a retezat pe mijloc. Mă reteza așa pe mijloc de zici că a luat cineva un fir din ăla de ață de lamă și dintr-odată când am coborât din mașină… Cred că am făcut o mișcare greșită sau eu știu, nu știu”, a declarat artista.

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Steliana Sima /Foto: Captură YouTube

Steliana Sima, probleme de sănătate

Deși nu știe de unde provine problema de la spate, Steliana Sima presupune că totul a pornit după ce în urmă cu doar câteva zile a făcut un efort destul de mare. Aceasta s-a forțat să care mai multe produse, iar i-a afectat serios spatele.

„Săptămâna trecută am făcut eforturi că a trebuit să luăm din hambare, din visteria satului de acolo de la asociație bucatele părinților și dacă tot ne-am nimerit pe acolo, ne-am organizat, ne-am mobilizat și probabil de atunci, că de atunci.

Dumnezeu a fost foarte bun anul ăsta cu noi și doar că știi cum e, și asociațiile și oamenii toate sunt, faci producție și nu știi după aceea ce să faci cu ea, fiind zonă legumicolă acolo la mine, se muncește foarte mult și oamenii chiar nu știu, n-au și ei o piață de desfacere și ți se rupe sufletul când vezi într-un final că toate produsele lor cu atâta muncă, trudă și sudoare într-un final ajung undeva la o groapă”, a mai spus Steliana Sima.

 

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