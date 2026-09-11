Claudia și Mocăniță au fugit de „momentul adevărului”! Cei doi au refuzat testul poligraf la Insula Iubirii. Ce ar fi putut scoate la iveală detectorul de minciuni

Dacă ați crezut că povestea dintre Claudia Ion și Ionuț Mocăniță nu mai poate produce surprize, ei bine, mai avem un as în mânecă. As care are legătură cu testul poligraf, noutatea din acest sezon de la Insula Iubirii. Ce s-a întâmplat în momentul în care cei din producție i-au pus pe cei doi concurenți față-n față cu adevărul? Vă spunem imediat! Sursele CANCAN.RO ne-au șoptit detalii suculente din culisele emisiunii.

După ce Claudia a picat în ispită cu pilotul Eduard (VEZI AICI), sursele noastre ne-au spus că lucrurile dintre ea și Ionuț erau mult mai complicate decât lăsau imaginile să se vadă. Mai exact, cei doi erau despărțiți în momentul în care au intrat în emisiune (MAI MULTE DETALII AICI). Ceea ce nu știați este că, la un moment dat, în ecuație a intrat și detectorul de minciuni, noutatea care i-a făcut pe concurenți să tremure în sezonul 10 de la Insula Iubirii.

Și dacă vă imaginați că toată lumea s-a așezat liniștită pe scaun, cu mâinile întinse și pregătită să spună adevărul până la capăt…nu chiar. Când a venit rândul Claudiei și al lui Mocăniță să fie testați, au dat un pas înapoi. Mai ales ea.

Claudia Ion a spus „pas” testului poligraf

După ce iubita lui Mocăniță a picat în ispită cu pilotul Eduard Vlădescu, iar baia a fost martorul focului care s-a aprins între ei, a venit momentul adevărului. Și cum altfel ar fi putut fi testată sinceritatea concurenților, dacă nu cu ajutorul unui test poligraf? Zis și făcut. Dar când a venit rândul Claudiei, ea a refuzat vehement, conform surselor noastre. Refuzul Claudiei a avut, probabil, legătură cu temerea că întrebările poligrafului ar putea scoate la suprafață lucruri care nu țineau doar de ceea ce s-a întâmplat în timpul emisiunii. Și aici ne referim la episoadele de infidelitate, care au avut loc pe parcursul relației lor. Ba mai mult decât atât, cu siguranță nici apropierile cu ispita Eduard nu ar fi vrut să fie scose la lumină, în detaliu.

Să fi fost chestionată despre ce s-a întâmplat atunci când focul pasiunii a ars cel mai puternic, mai ales în prezența lui mocăniță, cu siguranță nu ar fi fost un episod plăcut. Iar după ce ea a spus că nici nu vrea să audă de vreun test poligraf, așa cum era de așteptat, nici Ionuț Mocăniță nu a acceptat. Bine, acum întrebarea este, ce s-ar mai fi putut destrăma, dacă relația oricum era la final?

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