Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă

Adevărul despre soția generalului Dorin Ioniță. Fostul comandant al Forțelor Întrunite avea o pensie uriașă
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Pensia uriașă pe care o încasa generalul Dorin Ioniță! După ce povestea amoroasă a fostului comandant al Forțelor Întrunite a ieșit la iveală, CANCAN.RO continuă seria dezvăluirilor și scoate la lumină detalii uluitoare despre banii familiei. Surse ne-au dezvăluit cum s-ar fi construit averea impresionantă a familiei și ce se ascundea, de fapt, în spatele afacerii din Dragonul Roșu. Mai jos aveți toate informațiile!

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

Generalul-locotenent Dorin Ioniță

„Pensie de peste 40.000 de lei”

După dezvăluirile despre viața amoroasă a generalului Dorin Ioniță, ies la iveală și detalii despre situația financiară a familiei. Potrivit surselor CANCAN.RO, fostul comandant al Forțelor Întrunite ar fi beneficiat de o pensie extrem de consistentă, de aproximativ 40.000 de lei pe lună sau chiar peste suma aceasta.

Însă, pensia militară reprezenta doar una dintre sursele de venit ale familiei. Soția generalului ar fi avut, de ani de zile, o afacere în Dragonul Roșu, despre care, sursele noastre susțin că ar fi fost una foarte profitabilă. Magazinul ar fi avut o clientelă foarte mare, iar produsele pe care acestea le vindea, erau replici ale unor branduri de genți foarte cunoscute.

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Mai mult decât atât, surse CANCAN.RO susțin că fostul general ar fi avut „pile la vamă”, iar aceste presupuse relații i-ar fi permis soției sale să aducă în România produse contrafăcute de tip „clasa A”. Astfel de mărfuri ar fi ajuns în magazinul din Dragonul Roșu în condiții în care alți comercianți nu ar fi reușit să le introducă pe piață.

Veniturile consistente ale familiei s-ar fi reflectat, potrivit surselor noastre, și în proprietățile deținute. Casa din Păulești, județul Prahova, acolo unde generalul a fost găsit fără suflare, este descrisă drept un adevărat palat, cu un interior impresionant și investiții pe măsură.

Iar lista proprietăților familiei nu s-ar fi oprit aici. Așa cum CANCAN.RO a dezvăluit, Alice, femeia cu care generalul ar fi avut o relație de aproximativ zece ani, ar fi locuit într-un apartament din Voluntari, aflat în imediata apropiere a casei familiei din Pipera. Sursele susțin că imobilul ar fi fost cumpărat chiar de Dorin Ioniță și soția sa, cu gândul ca, în timp, să rămână moștenire celor doi copii. Femeia cu care generalul ar fi dus o viață paralelă ar fi locuit, ani la rând, într-o proprietate care ar fi aparținut chiar familiei sale.

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