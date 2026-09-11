Fiica lui Adrian Cristea și a Denisei Nechifor a împlinit 18 ani! Primele imagini de la majoratul Raniei

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au avut parte de un moment special în familie. Fiica lor, Rania, a ajuns la vârsta majoratului, iar cei doi părinți au fost împreună la petrecerea organizată pentru această ocazie. Deși povestea lor de iubire s-a încheiat în urmă cu mai mulți ani, Denisa și fostul fotbalist au păstrat o relație apropiată, mai ales atunci când vine vorba despre fiica lor.

Rania a împlini 18 ani, iar momentul a fost unul cu totul special pentru familia sa. Majoratul tinerei a fost marcat printr-o petrecere la care au fost prezenți oameni apropiați, iar printre cei care i-au fost alături s-au numărat, bineînțeles, mama și tatăl ei.

Rania a devenit majoră!

Denisa Nechifor și Adrian Cristea au demonstrat încă o dată că, indiferent de parcursul pe care l-au avut ca parteneri, au reușit să păstreze o legătură bazată pe respect și să fie uniți atunci când vine vorba despre Rania. Cei doi au apărut împreună alături de fiica lor, într-o imagine de familie care a atras imediat atenția.

Tânăra a avut parte de mai multe momente festive, inclusiv de o aniversare la Paris, alături de un grup de prieteni. Alegerea orașului francez nu a fost întâmplătoare, iar aniversarea de peste hotare a reprezentat una dintre surprizele pregătite pentru această etapă importantă din viața ei.

Parisul a oferit decorul perfect pentru sărbătoarea majoratului, iar Rania s-a bucurat de timpul petrecut alături de apropiații săi. După experiența din capitala Franței, atenția s-a mutat din nou asupra familiei, unde tânăra a fost sărbătorită alături de părinții săi.

„Tânăra mea Lady are 18 ani! La mulți ani, Rania! Te iubește mama ta până la stele și înapoi! Rareori mi se întâmplă să nu îmi găsesc cuvintele… Astăzi este ziua în care voi fi „mută”! Copleșitor sentimentul de iubire, recunoștință și uluire în fața unui asemenea copil… Gândeam atunci când erai mică faptul că, dacă te desenam, nu ieșeai chiar cum ai ieșit în realitate… Și am avut dreptate. Interiorul, sufletul, caracterul și inteligența nu se pot desena… Și sunt… curcubeu. A fost un drum… În două, pas cu pas… am reușit! Am crescut împreună și am luptat și voi lupta, totul pentru zâmbetul tău. Sunt cea mai mândră mamă! Să fii fericită”, a transmis Denisa.

La petrecerea aniversară organizată în România, tortul a fost unul dintre elementele care au atras privirile. Rania a avut parte de un tort spectaculos, realizat pe mai multe niveluri și decorat într-un stil personalizat. Desertul aniversar a inclus și o fotografie a tinerei, precum și un element în formă de inimă, detalii care au transformat tortul într-o piesă centrală a petrecerii.

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