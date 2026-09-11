Bianca Mitroi de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Cum arată acum, la 2 ani după controversa din Thailanda

Bianca Mitroi de la Insula Iubirii este de nerecunoscut! Dacă ai rămas cu imaginea pe care o avea în sezonul 8 al emisiunii, s-ar putea să ai nevoie de o a doua privire ca să-ți dai seama că este aceeași femeie. Artista s-a schimbat vizibil, iar aparițiile sale recente au atras imediat atenția.

Când era în Thailanda, Bianca era în centrul unui carusel de tensiuni alături de Robert Braia. Relația celor doi scârțâia serios, iar camerele de filmat au surprins fără menajamente cât de departe ajunseseră problemele dintre ei.

Bianca nu părea genul de concurentă care să se agațe cu disperare de o relație care nu mai funcționa. Dimpotrivă, între ea și Robert lucrurile erau atât de complicate, încât despărțirea de la finalul experienței a venit aproape firesc. Cei doi au plecat separat din Thailanda, dar au decis să își mai dea o șansă acasă.

Bianca Mitroi de la Insula Iubirii, de nerecunoscut!

Astăzi, Bianca Mitroi apare într-o cu totul altă lumină. Cântăreața de muzică de petrecere este activă pe rețelele sociale, își vede de proiectele sale și, judecând după imaginile pe care le publică, pare mai bine ca oricând. Zâmbește, se afișează fără să lase impresia că mai este urmărită de vechile probleme și pare să fi pus punct perioadei în care relația cu Robert îi ocupa mare parte din poveste.

Fosta concurentă este originară din Craiova și își continuă cariera în muzica de petrecere. Spre deosebire de perioada în care era filmată zi și noapte în Thailanda, acum Bianca pare mult mai atentă la ceea ce lasă să se vadă din viața ei personală.

În special când vine vorba despre bărbați, artista păstrează misterul. Nu s-a afișat în ultima perioadă alături de vreun partener, așa că rămâne de văzut dacă în viața ei există sau nu o nouă poveste de iubire. Cert este că Bianca nu mai pare preocupată să explice nimănui ce face sau cu cine își petrece timpul. Își vede de muzică, de aparițiile sale și își afișează o stare de spirit care contrastează puternic cu perioada complicată trăită în reality-show.

Ce s-a întâmplat, de fapt, între ea și Robert

Povestea cu Robert Braia a avut însă și un episod neașteptat după terminarea emisiunii. Deși au plecat separat din Thailanda, cei doi au confirmat în 2025 că s-au împăcat și că au decis să își mai acorde o șansă. Robert Braia a spus atunci că părerile celor din jur nu îi interesează și că important este ceea ce decid ei pentru relația lor.

Doar că, de atunci, discreția s-a instalat peste povestea lor. Nu este clar dacă cei doi mai formează în prezent un cuplu, iar Bianca nu pare să se grăbească să lămurească situația.

VEZI ȘI: Cu ce se ocupă Bianca Mitroi de la Insula Iubirii. La ce show celebru a mai participat

Bianca Mitroi, reacție bizară după ce s-a viralizat filmarea în care i-a vandalizat mașina lui Robert Braia: ”Tu ai provocat asta!”