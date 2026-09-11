Maia Morgenstern, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”

Maia Morgenstern, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Claudiu Istodor: „Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”
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Maia Morgenstern și Claudiu Istodor
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Maia Morgenstern a spus adevărul despre relația cu Istodor! Povestea lor a fost un adevărat carusel sentimental, cu iubiri, despărțiri și o împăcare la care puțini s-ar fi așteptat. Actrița a dezvăluit abia acum ce s-a întâmplat, de fapt, între ei și cum se înțeleg în prezent.

Povestea dintre Maia Morgenstern și Claudiu Istodor a început în perioada în care amândoi erau studenți. S-au apropiat, s-au îndrăgostit și au decis să își construiască o viață împreună. În 1983, cei doi s-au căsătorit, iar ulterior au devenit părinții lui Tudor Aaron Istodor, fiul lor care a ales, la rândul său, actoria. Căsnicia lor a durat 16 ani. În 1999, drumurile celor doi s-au separat, iar fiecare și-a continuat viața.

Maia Morgenstern, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Claudiu Istodor

Anii au trecut, iar Maia Morgenstern a mai trăit alte povești de iubire. S-a căsătorit cu neurochirurgul Dumitru Băltățeanu, alături de care a avut o fiică, Isadora. Cei doi s-au despărțit în 2015, după 14 ani de căsnicie. Actrița a mai avut și o relație cu András Demeter, alături de care are o fiică, Eva Lea Cabiria.

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Deși au trecut printr-o despărțire și au urmat drumuri diferite, povestea dintre Maia Morgenstern și Claudiu Istodor nu s-a încheiat definitiv. După zeci de ani, cei doi s-au regăsit și au decis să își mai dea o șansă. Recent, Maia Morgenstern a povestit cu sinceritate despre relația lor și a găsit chiar o formulare memorabilă pentru parcursul pe care l-au avut împreună.

„Căsătoria, 40 de ani cu suspendare”, a spus actrița.

Maia Morgenstern, Claudiu Istodor și fiul lor, Tudor Istodor

Maia Morgenstern, Claudiu Istodor și fiul lor, Tudor Istodor

Și Claudiu Istodor și-a amintit începuturile poveștii lor. Actorul a povestit cum a auzit pentru prima dată despre Maia.

„Prima oară când am auzit de ea a fost de la asistentele de la actorie, fusese la examenele de admitere de la UNATC și mi s-a spus că a intrat această fată extraordinară, frumoasă, talentată”, a spus el.

„N-a fost uşor”

Relația celor doi nu a fost lipsită de tensiuni. Despărțirea a venit după ani de căsnicie, iar actrița a recunoscut că au existat momente în care orgoliile au cântărit greu. Privind lucrurile după ani, Maia Morgenstern a spus că unele rupturi pot deveni, în cele din urmă, experiențe care îi ajută pe oameni să meargă mai departe.

„N-a fost uşor pentru că au existat nişte crize de orgoliu, însă a fost un lucru foarte bun. Ţi se pare că e sfârşitul lumii vreun sfert de oră, vreo două săptămâni, vreo trei luni. Apoi îţi dai sema că ai făcut un pas înainte, că ai făcut ce trebuia, că s-a întâmplat un lucru important pentru curăţenia ta morală, sufletească şi sentimentală”, a spus Maia, la un moment dat.

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