Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei. Imaginea care a emoționat pe toată lumea

Maia Morgenstern și-a luat în serios rolul de bunică. Celebra actriță a postat în mediul online o imagine emoționantă alături de nepoțelul ei, care i-a adus o mare bucurie în suflet și în viață. Familia Maiei Morgenstern s-a mărit, după ce fiica ei, Cabiria Morgenstern, a adus pe lume un băiețel absolut minunat.

Actrița s-a afișat alături de nepoțelul ei și le-a arătat tuturor că se descurcă extraordinar în rolul de bunică. Maia Morgenstern este pentru prima dată bunică și îi place extrem de mult această experiență. Fiica actriței a devenit mamă la începutul lunii septembrie și de atunci trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei.

Maia Morgenstern s-a afișat alături de nepoțelul ei

Maia Morgenstern se implică destul de mult în creșterea nepoțelului ei pe care îl iubește necondiționat. Recent, actrița a postat o fotografie în mediul online, în care a emoționat o lume întreagă. Aceasta este fascinată de micuț și se bucură de fiecare clipă pe care o petrece alături de el. Actrița este în culmea fericirii și a mărturisit că se simte o femeie, cu adevărat împlinită, de când a apărut cel mic în viața ei, fiind recunoscătoare pentru tot ceea ce trăiește.

”Sunt profund emoționată, sunt fericită, sunt înduioșată, suntem obosiți, dar foarte fericiți. Sunt și zile mai tumultoase, dar și momente de liniște. Creștem, ne adaptăm și suntem foarte fericiți. Ne iubim cu toții foarte, foarte tare. Poate descoperim o nouă etapă, un nou anotimp al iubirii în familia noastră. Redescoperim cât de multă nevoie avem unii de ceilalți. Sunt profund fericită și recunoscătoare soartei și lui Dumnezeu”, a spus Maia Morgenstern, în exclusivitate pentru Spynews.ro.

Celebra actriță are o relație foarte bună cu fiica sa, Cabiria. Aceasta i-a călcat pe urme mamei sale și are o carieră de succes în lumea teatrului. Maia Morgenstern se simte extrem de mândră de copiii ei și a spus în repetate rânduri că are motive reale să se simtă o mamă împlinită.

