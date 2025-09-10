Maia Morgenstern, reacție dură după ce internauții i-au jignit fiica. Cabiria are un copil cu un bărbat de 63 de ani

Maia Morgenstern a devenit bunică în urmă cu doar câteva zile și este în culmea fericirii. Fiica sa, Cabiria, a adus pe lume un băiețel perfect sănătos, pe care îl aștepta de multă vreme. Familia s-a mărit cu încă un membru, iar celebra actriță trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața sa alături de micuțul nepoțel.

Maia Morgenstern este bunică de băiețel. Cabiria Morgenstern a devenit mamă pentru prima dată, dar fericirea i-a fost umbrită de un val de comentarii răutăcioase în mediul online, din cauza diferenței de vârstă dintre ea și iubitul său. Celebra actriță, a reacționat dur, după valul de critici la adresa fiicei sale și a transmis un mesaj tranșant celor care au jignit-o pe fiica ei.

Maia Morgenstern, reacție dură în mediul online

După naștere, au apărut diverse zvonuri, că tatăl copilului ar fi un actor român, Adrian Ciobanu, în vârstă de 63 de ani. Maia Morgenstern nu a mai rezistat și a transmis un mesaj dur tuturor haterilor care și-au dat cu părerea despre fiica ei, dar și despre partenerul acesteia.

„Dragi feisbuciști, distinsă turma online-ată, gloată troglodata, gujați și gușate, si voi cei care, în numele unei așa zise libertăți de exprimare, simțiți nevoia să spuneți ce credeți, revarsând valuri de ură și mizerie..vă asigur că opinia voastră, părerea domniilor voastre (pe care nu v-a cerut-o nimeni!) ..contează cam cât contrează conținutul scutecelor pe care trebuie să le schimbăm periodic. Iar ceea ce aveți în gușă, este și-n căpușă, ce-i drept. Și are structura, compoziția și mirosul unui scutec folosit. Și aceeași destinație: la gunoi. Si ne spălăm bine pe mâini după. Mulțumesc. Suntem bine. Și învățăm să trăim. O viață a venit pe lumea asta. Un suflețel!”, a declarat Maia Morgenstern, pe rețelele de socializare.

În ciuda comentariilor răutăcioase care au apărut pe rețelele de socializare, Cabiria se bucură din plin de rolul de mamă, iar Maia Morgenstern este extrem de mândră de nepoțelul ei și de familia pe care o are. Înainte ca fiica ei să nască, celebra actriță a mărturisit că abia așteaptă să își strângă nepotul în brațe.

