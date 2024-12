Cum arată și cu ce se ocupă Cabiria și Isadora, fiicele Maiei Morgenstern? Actrița a rămas surprinsă de alegerile celor două

Maia Morgenstern, una dintre cele mai apreciate actrițe din România, continuă să fascineze publicul prin talentul său și prin poveștile captivante din viața personală și profesională. Ajunsă la vârsta de 62 de ani, cariera sa strălucitoare nu cunoaște granițe, faima actriței extinzându-se dincolo de hotarele țării, inclusiv în Statele Unite. Recent, Maia Morgenstern a fost invitată în cadrul unei emisiuni, unde a împărtășit detalii mai puțin cunoscute despre parcursul său profesional și despre familia sa.

Totuși, viața unui star internațional nu este lipsită de momente haioase sau imprevizibile. Un episod memorabil din timpul turneului de promovare a filmului a avut loc în Los Angeles, unde Maia Morgenstern, însoțită de familia sa, a întâmpinat dificultăți neașteptate la check-in-ul unui hotel de lux. Deși echipa de producție a intervenit pentru a remedia situația, întâmplarea a rămas una dintre amintirile de neuitat ale actriței.

În plan personal, Maia Morgenstern este mama a trei copii, care, spre surprinderea sa, au decis să-i calce pe urme, alegând cariera în teatru. Deși a încercat să-i îndrepte spre alte domenii, fiecare dintre ei a ales, în cele din urmă, să urmeze drumul artei dramatice. Tudor, cel mai mare, și-a exprimat inițial interesul pentru apicultură și mai târziu pentru medicina veterinară, însă în cele din urmă a optat pentru teatru. Cabiria, cu un talent remarcabil pentru matematici și științe exacte, a luat aceeași decizie în ultimii ani de liceu. Cel mai mic dintre copii, Isadora, care în copilărie afirma că nu suportă teatrul, a surprins familia alegând aceeași carieră.

”Eu am încercat să-i feresc de meseria asta. Tudor, când era mic, a venit și a zis că eu vreau să mă fac albinist. Să se ocupe cu albinele. Am zis că bine. A crescut și a zis, gata, mă fac medic veterinar. Am zis: și mai bine. Și în clasa a 11-a a venit și a zis Teatru. A venit și Cabiria, care e geniu matematic, olimpică în matematici și științe exacte, și cred că are și geniul pedagogic și, în clasa a 12-a, a zis: vreau la Teatru. Eu asta fac, nu am nevoie de binecuvântare. Isadora, când era mică, îmi zicea: niciodată, nu suport teatrul! Și vine și clasa a 12-a, iar Isadora îmi zice: eu dau la Teatru. Te rog să mă pregătești tu”, a spus Maia Morgenstern în cadrul emisiunii moderate de Marius Manole.