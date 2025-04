Filmul tragediei din Suceava. Raluca, o mămică de doar 23 de ani, și-a dat viața pentru fetița ei. A fost scut în accidentul devastator

Filmul tragediei din Suceava, undde o mămică de 23 de ani și-a dat viața pentru fiica ei! Raluca a fost ca un scut în accidentul devastator. Vă prezentăm cele mai noi informații!

O tragedie cutremurătoare a avut loc în județul Suceava, acolo unde o tânără mamă de doar 23 de ani și-a pierdut viața în timp ce își proteja fiica de trei ani. Raluca se întorcea acasă de la o înmormântare, fără să bănuiască niciun moment că în câteva clipe avea să devină o eroină în ochii unei țări întregi.

Ajunsă în fața casei, Raluca a coborât din mașină împreună cu fetița ei. Într-o clipă de neatenție, micuța a alergat spre drum. Tânăra a reacționat imediat, nu a ezistat nicio secundă și a fugit după copilă, aruncându-se în fața unei mașini pentru a o feri de impact.

Imaginile surprinse de camerele de supraveghere arată momentul sfârșietor în care Raluca a intervenit. Din păcate, femeia a fost grav rănită și s-a stins din viață, în ciuda eforturilor depuse de medici. Fetița a supraviețuit, însă a fost transportată în stare gravă la spital.

„Fetiţa este în continuare urmărită, a fost intubată în cursul zilei de astăzi. Este într-o stare gravă cu evoluţie lent favorabilă faţă de momentul internării”, a declarat Monica Terteliu, purtător de cuvânt Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Suceava, potrivit Observatornews.ro.

Șoferul avea permisul suspendat

La volanul mașinii care a lovit-o pe femeie se afla un tânăr de 25 de ani. Acesta conducea ilegal, având permisul suspendat. Chiar dacă nu se afla sub influența băuturilor alcoolice, el va fi cercetat de oamenii legii sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă. Fetița este conșientă în aceste momente, dar are un traumatism la nivelul capului, potrivit specialiștilor.

„Copilul, vorbim despre o fetiţă de 4 anişori, era conştient, cu un traumatism la nivelul capului, fiind preluat de către echipajul SMURD”, a declarat Alin Găleată, purtător de cuvânt ISU Suceava, conform sursei menționate anterior.

