Fiica Sabinei Leonte Alb a fost cerută în căsătorie! Alexia a izbucnit în lacrimi: „Cea mai frumoasă zi”

Zi cu emoții uriașe pentru Alexia Nicole Alb! Fiica artistei Sabina Leonte Alb a avut parte de o surpriză pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Bruneta a fost pusă în fața unei cereri în căsătorie spectaculoase, iar momentul a fost pregătit până la ultimul detaliu, sub privirile celor mai importante persoane din viața ei.

Alexia Nicole Alb și Toni Știopon au trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din relația lor. Iubitul artistei a pus la cale o cerere romantică, iar reacția brunetei a spus totul: emoțiile au năpădit-o în clipa în care și-a dat seama ce urma să se întâmple.

Fiica artistei Sabina Leonte Alb a fost cerută în căsătorie!

Decorul a fost unul desprins parcă dintr-un film romantic. Alexia a fost întâmpinată de un covor roșu, iar în fața ei a apărut mesajul „Marry me?” (n..r. Te căsătorești cu mine?), completat de o arcadă spectaculoasă din trandafiri roșii, așezați în formă de inimă.

Toni Știopon i-a făcut iubitei sale o scurtă declarație de dragoste, iar răspunsul nu a lăsat loc de interpretări. Cu ochii în lacrimi, Alexia Nicole Alb a spus „Da”, iar momentul a fost urmat de un foc de artificii care a transformat cererea într-un adevărat spectacol.

La eveniment a fost prezentă și mama tinerei, artista Sabrina Leonte Alb. Vizibil emoționată de ceea ce se întâmpla sub ochii ei, cântăreața nu și-a ascuns bucuria și a avut o reacție cât se poate de clară când și-a văzut fiica devenită logodnică.

„Se mărită Ale a mea”, a spus Sabrina Leonte Alb.

După ce a primit inelul și a spus marele „Da”, Alexia Nicole Alb a împărtășit vestea și cu urmăritorii săi. Bruneta a publicat imaginile de la momentul special și a transmis un mesaj care arată cât de mult a însemnat pentru ea această zi.

„De azi pentru totdeauna! Cea mai frumoasă zi din viața mea! Am spus DA”, a scris Alexia Nicole Alb, pe Instagram, în dreptul imaginilor de la logodnă.

Alexandra Cotruș, prezentă la marea surpriză

Iar dacă cineva a crezut că emoțiile s-au terminat odată cu cererea, s-a înșelat. După momentul în care Alexia și Toni au devenit oficial logodiți, petrecerea a continuat alături de familie și prieteni. Printre invitați s-au numărat și Alexandra Cotruș și soțul ei, Adrian Vodă, cei doi fiind și ei proaspăt căsătoriți, după nunta din luna mai a acestui an.

Cei prezenți au avut parte de distracție până târziu. Ba chiar și piscina a intrat în scenariu, căci sărbătoarea logodnei nu s-a limitat la mesele festive și fotografiile de protocol.

Pentru Alexia Nicole Alb și Toni Știopon, acesta este doar începutul unui nou capitol. Cei doi sunt logodiți, iar nunta ar urma să aibă loc anul viitor. Până atunci, însă, rămâne ziua în care un simplu „Da” a schimbat statutul relației lor și a făcut-o pe Alexia să verse lacrimi de fericire.

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