Fiica Sabinei Leonte Alb a fost cerută în căsătorie! Alexia a izbucnit în lacrimi: „Cea mai frumoasă zi”

Fiica Sabinei Leonte Alb a fost cerută în căsătorie!
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Zi cu emoții uriașe pentru Alexia Nicole Alb! Fiica artistei Sabina Leonte Alb a avut parte de o surpriză pe care, cel mai probabil, nu o va uita prea curând. Bruneta a fost pusă în fața unei cereri în căsătorie spectaculoase, iar momentul a fost pregătit până la ultimul detaliu, sub privirile celor mai importante persoane din viața ei.

Alexia Nicole Alb și Toni Știopon au trăit astăzi unul dintre cele mai importante momente din relația lor. Iubitul artistei a pus la cale o cerere romantică, iar reacția brunetei a spus totul: emoțiile au năpădit-o în clipa în care și-a dat seama ce urma să se întâmple.

Fiica artistei Sabina Leonte Alb a fost cerută în căsătorie!

Decorul a fost unul desprins parcă dintr-un film romantic. Alexia a fost întâmpinată de un covor roșu, iar în fața ei a apărut mesajul „Marry me?” (n..r. Te căsătorești cu mine?), completat de o arcadă spectaculoasă din trandafiri roșii, așezați în formă de inimă.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
18 poze

Toni Știopon i-a făcut iubitei sale o scurtă declarație de dragoste, iar răspunsul nu a lăsat loc de interpretări. Cu ochii în lacrimi, Alexia Nicole Alb a spus „Da”, iar momentul a fost urmat de un foc de artificii care a transformat cererea într-un adevărat spectacol.

Fiica Sabinei Leonte Alb a fost cerută în căsătorie!

Fiica Sabinei Leonte Alb a fost cerută în căsătorie!

La eveniment a fost prezentă și mama tinerei, artista Sabrina Leonte Alb. Vizibil emoționată de ceea ce se întâmpla sub ochii ei, cântăreața nu și-a ascuns bucuria și a avut o reacție cât se poate de clară când și-a văzut fiica devenită logodnică.

„Se mărită Ale a mea”, a spus Sabrina Leonte Alb.

După ce a primit inelul și a spus marele „Da”, Alexia Nicole Alb a împărtășit vestea și cu urmăritorii săi. Bruneta a publicat imaginile de la momentul special și a transmis un mesaj care arată cât de mult a însemnat pentru ea această zi.

„De azi pentru totdeauna! Cea mai frumoasă zi din viața mea! Am spus DA”, a scris Alexia Nicole Alb, pe Instagram, în dreptul imaginilor de la logodnă.

Alexandra Cotruș, prezentă la marea surpriză

Iar dacă cineva a crezut că emoțiile s-au terminat odată cu cererea, s-a înșelat. După momentul în care Alexia și Toni au devenit oficial logodiți, petrecerea a continuat alături de familie și prieteni. Printre invitați s-au numărat și Alexandra Cotruș și soțul ei, Adrian Vodă, cei doi fiind și ei proaspăt căsătoriți, după nunta din luna mai a acestui an.

Cei prezenți au avut parte de distracție până târziu. Ba chiar și piscina a intrat în scenariu, căci sărbătoarea logodnei nu s-a limitat la mesele festive și fotografiile de protocol.

Pentru Alexia Nicole Alb și Toni Știopon, acesta este doar începutul unui nou capitol. Cei doi sunt logodiți, iar nunta ar urma să aibă loc anul viitor. Până atunci, însă, rămâne ziua în care un simplu „Da” a schimbat statutul relației lor și a făcut-o pe Alexia să verse lacrimi de fericire.

VEZI ȘI: Cunoscuta cântăreață din Ardeal a învins cancerul și s-a “reinventat”. Cum a ajuns la greutatea din liceu

Miracolul din viața unei cântărețe din Ardeal! A născut după ce a aflat că are cancer, apoi… ”E semn de la Dumnezeu!”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Motivul pentru care Tzancă Uraganu a refuzat să ia bani din dedicații la priveghiul lui Costeluș de la Clejani
Motivul pentru care Tzancă Uraganu a refuzat să ia bani din dedicații la priveghiul lui Costeluș de la Clejani
Feraru a detaliat experiența stranie trăită după priveghiul lui Costeluș de la Clejani: „Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici”
Feraru a detaliat experiența stranie trăită după priveghiul lui Costeluș de la Clejani: „Am ajuns unde trebuie. Ești al meu aici”
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Makaveli, noi acuzații la adresa spitalului în care Costeluș de la Clejani a murit: „L-au scos dintr-o operație slăbit. La câteva ore, l-au băgat în alta”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Nae nu înțelege de ce Costeluș de la Clejani a fost operat a doua oară: „Cum e posibil să iasă doctorul să spună că problema a stagnat?”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
Makaveli explică de ce trupul lui Costeluș de la Clejani nu a putut fi ridicat marți de la INML: „Au zis că sunt obosiți”
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani de activitate
Mediafax
FALIMENT pentru restaurantele familiei Kardashian, la 36 de ani de activitate
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
Prosport.ro
FOTO. „S-a întors REGINA!”. Prezentatoarea TV a stârnit reacțiile fanilor cu apariția ei
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
Adevarul
„Boom-ul” nașterilor din septembrie are o explicație. De ce iarna este sezonul concepției
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Digi24
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Mediafax
Și-a bătut amanta, soția l-a reclamat și s-a împușcat în cap. ULTIMELE clipe ale unui GENERAL
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Ce face acum Simina Costea, fosta soție a lui What’s Up. A plecat din România și și-a schimbat complet viața: „Nu mă gândesc să revin în țară”
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Ciao.ro
Marius Damian de la Asia Express se topește pe picioare. De ce a slăbit atât de mult
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Click.ro
Horoscop 11-17 septembrie. Săgetătorul primește o șansă uriașă, iar pentru mai multe zodii urmează o săptămână decisivă
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
Digi 24
Mutare-surpriză: Ilie Bolojan și-ar putea anunța demisia din fruntea Guvernului (surse)
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Digi24
La ce distanță de gard trebuie plantați copacii. Regula pe care proprietarii sunt obligați să o respecte
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
Promotor.ro
Zece mașini celebre lansate pe 11 septembrie 2001, în ziua când America a fost atacată
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. După prima noapte împreună, Bulă se duce la duş...
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
go4it.ro
Lovitură grea pentru ruși: Fregata de 500 mil. de dolari ar fi distrusă
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Descopera.ro
Semnale misterioase detectate în jurul Pământului
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Go4Games
Pești ucigași au invadat un parc tematic de lux
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Gandul.ro
Nicușor Dan, al treilea editorial în presa americană. Președintele a scris pentru ziarul american Washington Times: „Când toți românii au fost americani pentru o zi”
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Mediafax Italia
Uite cum arată CEA MAI MICĂ ȘCOALĂ din Europa: are o singură elevă, o învățătoare și o singură sală de curs
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Mediafax Spania
Tu știai, până acum, ce este DIADA?! Semnificația, originea și motivul pentru care se sărbătorește acum!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.