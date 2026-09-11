Zodia influențată negativ de Luna Neagră în weekendul 11-13 septembrie, potrivit Cristinei Demetrescu: ”Pot apărea furturi, înșelătorii, manipulări sau pierderi”

Toamna începe cu multe provocări pentru unele dintre semnele zodiacale. Lilith, cunoscută drept Luna Neagră, traversează un sector astrologic intens și scoate la suprafață probleme care până acum au fost greu de observat. Pentru unul dintre semnele zodiacale dezechilibrele apar mai ales în sectorul financiar. Acești nativi trebuie să fie foarte atenți și la persoanele din jurul lor care par bine intenționate, căci în spatele gesturilor lor s-ar putea ascunde interese mai puțin evidente.

Perioada 11-13 septembrie 2026 se află sub influența unei configurații astrale importante. Lilith se află pe ultimul grad al Săgetătorului, iar această poziție poate amplifica situațiile limită și poate aduce în prim-plan lucruri care necesită o rezolvare imediată. Luna Neagră urmează să părăsească acest semn în jurul datei de 15 septembrie, astfel că aceste zile cer mai multă prudență.

Zodia care are probleme în sectorul financiar

Taurii trebuie să fie extrem de atenți la modul în care își gestionează resursele în această perioadă. Acești nativi pot ajunge în situații financiare complicate, mai ales dacă se bazează prea mult pe promisiunile altora. Pot apărea pierderi, tentative de manipulare, iar încrederea acordată unei persoane se poate dovedi extrem de costisitoare.

Taurii ar trebui să fie extrem de atenți la banii dați, împrumutați sau investiți la recomandarea altora. Pentru acești nativi, stabilitatea și siguranța sunt importante, însă acum pot fi puși într-o situație în care trebuie să verifice de două ori informațiile înainte de a lua o decizie.

Acești nativi trebuie să fie foarte atenți și la persoanele care se oferă să îi ajute. Un gest care poate părea dezinteresat la început ar putea ascunde condiții care ies la iveală mai târziu. Tocmai de aceea, nativii nu ar trebui să accepte orice sprijin fără să afle foarte clar ce presupune.

„Taurii primesc un avertisment important în privința banilor și a oamenilor în care aleg să aibă încredere. Pot apărea furturi, înșelătorii, manipulări sau pierderi, astfel că nativii ar trebui să fie foarte atenți. O atenție specială trebuie acordată ajutorului primit de la alte persoane. Cineva poate părea foarte generos acum, însă ulterior poate cere un preț neașteptat de mare în schimb”, spune Cristina Demetrescu.

Așadar, Taurii trebuie să fie extrem de prudenți în această perioadă. Fiecare decizie pe care o iau trebuie să fie atent gândită.

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