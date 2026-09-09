Cele 2 zodii care rup blestemul karmic din ultimii ani. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!

Cele 2 zodii care rup blestemul karmic din ultimii ani. Nimic nu va mai fi la fel pentru acești nativi!
Două zodii scapă de anii karmici
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Următoarea perioadă vine cu vești excelente pentru două zodii. Potrivit horoscopului european, nativii vor scăpa în sfârșit de anii karmici și vor intra într-o nouă etapă. Pentru ei, viața capătă alt sens, astfel că pot apărea schimbări uriașe.

Specialiștii în astrologie spun că începutul toamnei vine cu mai multă claritate. Două zodii care au avut parte de doi ani karmici, în care s-au confruntat cu probleme și nu au mai găsit cale de ieșire, vor intra în sfârșit într-o nouă etapă.

Aceasta vine cu prosperitate, bucurie și multe transformări. Horoscopul european arată că acești nativi se vor bucura de viață din plin.

Două zodii scapă de anii karmici

Două zodii scapă de anii karmici

Două zodii scapă de anii karmici

Pentru cei care au simțit în ultimii ani că nu fac față problemelor, că au avut foarte multe piedici, lucrurile se schimbă radical. Astrologii spun că Taurii și Scorpionii rup blestemul celor doi ani karmici și vor intra într-o nouă eră.

Taurii au avut parte de schimbări drastice încă din 2024. Pentru ei, acești ani nu au fost deloc ușori, mai ales că atât pe plan profesional, cât și pe plan personal au întâmpinat multe piedici. Cu toate acestea, din luna septembrie 2026, viața vine cu mai multă claritate. Începând cu această perioadă vor vedea lucrurile altfel și nu vor mai fi doborâți.

De asemenea, astrologul Ana Soboleva susține că acești nativi se vor bucura de viață din plin, iar testele karmice se încheie. În plus, cei care simt că nu se mai regăsesc la un loc de muncă sau într-o poveste de iubire vor lăsa totul în urmă și vor începe o nouă etapă. Pe de altă parte, pe plan amoros, cei singuri vor cunoaște pe cineva, iar cei care sunt într-o relație vor simți conexiunea mai puternic.

„Pentru Taur, aceasta este luna în care te bucuri de iubire. Dacă ești singur, în sfârșit îți vei întâlni sufletul pereche.”, a spus astrologul Ana Soboleva.

Scorpionii se numără printre norocoșii toamnei. Aceștia încheie ani de provocări, astfel că din 10 septembrie, Venus intră în zodia Scorpionului, ceea ce marchează începerea unei noi etape. Norocul le va surâde pe toate planurile.

„Venus va aduce atât de multe oportunități în viața ta. Din punct de vedere financiar, lucrurile se vor îmbunătăți considerabil pentru tine”, a mai spus astrologul.

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