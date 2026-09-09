Vivian Wilson, fiica lui Elon Musk, protagonista unei campanii împotriva inteligenței artificiale. „El a fost proiectat să se supună. Eu nu”

Vivian Wilson, fiica lui Elon Musk, a devenit protagonista unei campanii de modă cu un mesaj puternic împotriva inteligenței artificiale. Tânăra în vârstă de 22 de ani apare alături de un robot pe care îl pune în situații absurde, iar unele dintre replicile sale au fost interpretate și ca posibile aluzii la tatăl său.

Fiica lui Elon Musk este împotriva inteligenței artificiale

Vivian Wilson este imaginea campaniei de toamnă 2026 a brandului spaniol Desigual, intitulată „Born to Disobey” („Născută să nu se supună”, n. red.). Campania are în centru inteligența artificială, automatizarea și ideea de a refuza conformismul. Vivian apare alături de DESI84, un robot umanoid conceput pentru a îndeplini diferite sarcini, pe care însă îl folosește intenționat pentru activități pentru care nu a fost programat.

Într-un interviu acordat PEOPLE, Vivian a explicat că pentru ea era important ca proiectul să transmită un mesaj împotriva utilizării inteligenței artificiale în industriile creative.

„Ia locurile de muncă ale creatorilor talentați și, în același timp, este dăunătoare mediului”, a declarat Vivian Wilson.

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„Arta înseamnă emoție exprimată”

Fiica lui Elon Musk consideră că inteligența artificială nu poate reproduce unul dintre elementele esențiale ale creației artistice: intenția umană din spatele unei opere.

„Arta înseamnă emoție exprimată. Cum emoția este inerent umană, AI elimină orice intenție din spatele ei și o înlocuiește cu forme și culori plagiate”, a spus aceasta.

Vivian a explicat și de ce a acceptat colaborarea cu Desigual. Tânăra spune că apreciază abordarea mai îndrăzneață și maximalistă a brandului și ambiția acestuia în ceea ce privește proiectele creative.

Campania transmite, potrivit brandului, ideea că rebeliunea nu mai înseamnă neapărat să lupți împotriva unui sistem, ci să refuzi să faci parte din el.

Robotul din reclamă, comparat cu Optimus de la Tesla

Într-unul dintre clipurile campaniei, Vivian plimbă robotul DESI84 în lesă, îl folosește drept suport pentru o minge de golf și încearcă să-l învețe să pronunțe numele Desigual. Robotul eșuează în mod repetat în îndeplinirea sarcinilor.

Una dintre replicile folosite în campanie atrage însă atenția în mod special:

„El a fost proiectat să se supună. Eu nu.”

Într-o altă secvență, după ce robotul întâmpină din nou probleme, Vivian concluzionează:

„Unele lucruri nu sunt făcute pentru a fi reparate.”

Euronews remarcă și asemănarea dintre DESI84 și Optimus, robotul umanoid dezvoltat de Tesla, compania condusă de Elon Musk.

Contextul face însă comparația inevitabilă pentru o parte a publicului. Vivian și Elon Musk au o relație rece de mai mulți ani, iar tânăra și-a criticat public tatăl în repetate rânduri.

Vivian Wilson a renunțat la numele de familie al tatălui său

Vivian Jenna Wilson este fiica lui Elon Musk și a primei sale soții, scriitoarea Justine Wilson. S-a născut în 2004, alături de fratele său geamăn, Griffin, iar la naștere i-a fost atribuit sexul masculin. Vivian este o femeie transgender și a făcut public faptul că este trans în 2020.

La împlinirea vârstei de 18 ani, aceasta a obținut în instanță schimbarea numelui și a adoptat numele de familie al mamei sale.

Relația dintre tată și fiică s-a deteriorat profund, iar cei doi au făcut de-a lungul timpului declarații publice dure unul despre celălalt. Vivian și-a construit între timp propria prezență publică, activând ca model și susținând mai multe cauze sociale.

În noua campanie, ea spune că ideea de a nu se conforma se potrivește și cu propria sa abordare asupra modei. În locul consumului excesiv, Vivian spune că preferă modificarea și personalizarea hainelor pe care le are deja și îi încurajează pe ceilalți să experimenteze cu propriul stil.

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