O groapă uriașă a apărut în fața vilei lui Nicolas Cage din Malibu. Autoritățile au declarat stare de urgență locală

O groapă uriașă a apărut în fața vilei lui Nicolas Cage din Malibu. Autoritățile au declarat stare de urgență locală
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Sursa foto: Profimedia/Colaj CANCAN
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O groapă uriașă s-a format în fața vilei lui Nicolas Cage din Malibu, după ce o parte a aleii de acces s-a prăbușit. Incidentul a provocat și o scurgere de gaze, iar situația s-a agravat pe parcursul zilei, până când autoritățile au declarat stare de urgență locală și au ordonat evacuarea a zeci de proprietăți.

Incidentul a avut loc în dimineața zilei de 8 septembrie, pe Sea Level Drive, într-o comunitate de pe malul oceanului din Malibu.

Pompierii și polițiștii din comitatul Los Angeles au ajuns la fața locului în jurul orei 5:45, după ce au fost alertați în legătură cu o posibilă scurgere de gaze. Odată ajunse acolo, echipele de intervenție au descoperit că aleea unei proprietăți se prăbușise și se formase o groapă de mari dimensiuni.

Potrivit documentelor imobiliare consultate de Los Angeles Times, proprietatea îi aparține lui Nicolas Cage. Reprezentanții actorului nu au oferit deocamdată declarații despre incident.

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Groapa a ajuns la peste 7 metri adâncime

Situația s-a agravat rapid. Până marți seara, groapa ajunsese la aproximativ 7,6 metri adâncime, 9 metri lățime și 18 metri lungime.

Autoritățile au avertizat că dimensiunile sale ar putea continua să crească, în condițiile în care zona se confruntă cu maree înalte și ploi asociate furtunii tropicale Marie.

Prăbușirea aleii a provocat și o scurgere de gaze. Alimentarea a fost oprită în zona afectată, iar autoritățile au avertizat că, în funcție de evoluția situației, ar putea fi întreruptă și furnizarea apei. Nu au fost raportate persoane rănite.

Sursa foto: Profimedia

31 de proprietăți, vizate de ordinul de evacuare

Amploarea incidentului a determinat autoritățile din orașul Malibu să declare stare de urgență locală și să emită ordine de evacuare pentru 31 de proprietăți.

Șapte locuințe au fost marcate de autorități drept nesigure din cauza condițiilor periculoase, în timp ce alte 24 au fost incluse pe listă deoarece accesul în zonă nu mai poate fi realizat în siguranță cu vehicule.

O parte atât de mare a drumului s-a prăbușit încât porțiunea rămasă este prea îngustă pentru autospecialele pompierilor și alte vehicule mari de intervenție. Autoritățile consideră că acest lucru reprezintă un risc suplimentar pentru locuitorii din zonă.

Sursa foto: Profimedia

Autoritățile se tem că situația s-ar putea agrava

Groapa a fost provocată de eroziunea costieră, potrivit autorităților locale. Imaginile surprinse în zonă arată valurile lovind stâncile aflate chiar sub proprietăți.

La momentul incidentului, pentru coasta din Malibu și alte zone din comitatul Los Angeles erau în vigoare avertizări privind valurile mari și inundațiile costiere.

Autoritățile urmăresc acum evoluția situației, iar ordinul de evacuare rămâne în vigoare. Nu este clar deocamdată cât timp locuitorii vor fi împiedicați să se întoarcă la proprietățile afectate.

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