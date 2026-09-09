Tatăl fraților Ben și Casey Affleck a murit. Regizorul filmului „Company” a făcut dezvăluirea la Festivalul de Film de la Veneția

Casey Affleck a dezvăluit că el și fratele său, Ben Affleck, și-au pierdut ambii părinți în acest an. Moartea mamei lor fusese anunțată în luna iulie, însă actorul a confirmat abia acum, în timpul Festivalului de Film de la Veneția, că și tatăl lor, Timothy Affleck, s-a stins din viață.

Casey Affleck, în vârstă de 51 de ani, a făcut dezvăluirea marți, 8 septembrie, în timpul unei conferințe de presă organizate la Veneția pentru promovarea noului său film, „Company”.

Actorul și regizorul a explicat că pelicula le este dedicată părinților săi, Christopher „Chris” Anne Boldt și Timothy „Tim” Affleck, pe care i-a pierdut în cursul acestui an.

„Este dedicat părinților mei, pentru că anul acesta i-am pierdut și pe mama, și pe tata. Au fost foarte importanți pentru mine”, a declarat Casey.

Potrivit PEOPLE, Affleck nu a dezvăluit data exactă la care tatăl său a murit sau cauza decesului.

Ce mare regret are Casey Affleck

„Company” are o semnificație aparte pentru Casey Affleck, care și-a dorit ca ambii părinți să vadă proiectul înainte de lansare.

„Mi-am dorit foarte mult să le arăt acest film și nu am mai apucat. Cred că le-ar fi plăcut”, a spus actorul.

Casey a vorbit la Veneția și despre felul în care experiențele dificile din viața personală ajung să-i influențeze munca. Actorul consideră că unul dintre avantajele profesiei sale este posibilitatea de a transforma asemenea momente în artă.

„Company”, un film cu influențe gotice, reprezintă al treilea lungmetraj regizat de Casey Affleck. Actorul joacă în producție, iar distribuția îi mai include pe Nick Nolte, Ben Mendelsohn, Adelaide Clemens și Scoot McNairy. Și cei doi fii ai lui Casey, Indiana și Atticus, apar în film.

Mama lui Ben și Casey Affleck a murit în luna iunie

Dezvăluirea vine la doar câteva luni după moartea mamei celor doi actori. Chris Affleck s-a stins pe 2 iunie, la vârsta de 83 de ani, însă familia a făcut publică vestea pe 24 iulie.

Potrivit informațiilor oferite atunci de familie, Chris primise în decembrie 2025 un prognostic de aproximativ șase luni. Una dintre dorințele sale era să trăiască suficient pentru a participa la absolvirea liceului a nepotului său Atticus, fiul cel mic al lui Casey.

A reușit să fie prezentă la ceremonie pe 31 mai, iar două zile mai târziu a murit în urma unui stop cardiorespirator. O sursă apropiată familiei declara la momentul respectiv că pierderea mamei lor îi afectase profund atât pe Ben, cât și pe Casey.

Timothy Affleck a avut de-a lungul vieții mai multe ocupații și a fost implicat o perioadă și în lumea teatrului. În tinerețe, a jucat în cadrul Theater Company of Boston și și-a dorit să devină dramaturg.

Tatăl celor doi actori s-a confruntat și cu dependența de alcool. Ben Affleck a vorbit în trecut despre acest capitol din viața familiei și despre schimbarea tatălui său, care a renunțat la alcool în 1990 și ulterior a lucrat ca specialist într-un centru pentru tratarea dependențelor.

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