De ce avea Bernie Ecclestone o pușcă în avionul privat. Fostul șef al Formulei 1 a făcut primele declarații după incidentul din Portugalia

Bernie Ecclestone a explicat de ce călătorea cu o pușcă la bordul avionului său privat, după incidentul care a avut loc în Portugalia. Fostul șef al Formulei 1 susține că arma era destinată tirului sportiv și neagă informațiile inițiale potrivit cărora ar fi fost arestat. Autoritățile portugheze au confirmat, între timp, că britanicul nu a fost arestat.

Bernie Ecclestone, declarații după incidentul din Portugalia

Bernie Ecclestone, în vârstă de 95 de ani, a fost oprit duminică, 7 septembrie, pe Aerodromul Tires din Cascais, în apropiere de Lisabona, după ce o pușcă a fost descoperită în bagajele sale.

Fostul șef al Formulei 1 sosise în Portugalia cu avionul privat din Elveția, împreună cu soția sa, Fabiana Flosi. Primele informații apărute în presa portugheză și britanică indicau faptul că omul de afaceri fusese arestat, însă Ecclestone contestă acum această versiune.

Autoritățile portugheze au confirmat pentru The Sun că Ecclestone a fost chestionat în legătură cu arma, dar nu a fost arestat.

De ce avea Bernie Ecclestone o pușcă în avion

Ecclestone susține că explicația este una simplă: adusese arma din Elveția pentru a practica tirul sportiv în Portugalia.

Potrivit fostului șef al Formulei 1, pușca era deținută legal, iar plecarea cu aceasta din Elveția nu îi provocase probleme. Situația s-a complicat însă după sosirea în Portugalia, deoarece nu avea documentele necesare pentru armă în această țară.

Ecclestone a povestit că trecuse inițial prin controlul vamal, iar ulterior a fost abordat de autorități și chestionat în legătură cu pușca. Acesta a mai explicat că nu a fost încătușat și nici dus într-o celulă și a precizat că polițiștii s-au purtat bine cu el pe parcursul incidentului.

„Nu am fost arestat”, a insistat Ecclestone.

Pușca a rămas în custodia autorităților, iar Fabiana Flosi urma să se ocupe la Lisabona de procedurile necesare pentru rezolvarea situației.

Fostul șef F1 spune că incidentul a fost „o bătaie de cap”

Ecclestone a descris întreaga experiență drept o mare „bătaie de cap”, iar potrivit informațiilor publicate până acum, cazul ar putea fi soluționat prin plata unei amenzi.

Potrivit informațiilor publicate de The Sun, cazul ar putea fi soluționat prin plata unei amenzi. Fostul conducător al Formulei 1 se afla deja la locuința sa din Cascais după incident.

Ecclestone a mai avut probleme din cauza unei arme

Nu este prima dată când Ecclestone ajunge în atenția autorităților după ce o armă este descoperită în bagajele sale.

În mai 2022, britanicul a fost reținut pe Aeroportul Internațional Viracopos din Brazilia, în timp ce urma să plece cu un avion privat spre Elveția. Polițiștii au găsit atunci în bagajul său un pistol LW Seecamp de calibrul .32, pentru care nu avea documentele necesare.

Ecclestone a recunoscut că arma îi aparținea, dar a susținut că nu știa că se afla în bagaj. A plătit cauțiunea și ulterior și-a continuat călătoria.

De această dată, fostul șef al Formulei 1 spune că știa că pușca se afla la bord și că intenționa să o folosească pentru tir sportiv, problema fiind documentele necesare în Portugalia.

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