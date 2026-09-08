Ce fel de relație are ispita Narcis de la Insula Iubirii cu Alina, iubita lui. Am aflat cine plătește toate vacanțele scumpe

După ce CANCAN.RO a publicat informația potrivit căreia Narcis Bujor, ispita din noul sezon al emisiunii „Insula Iubirii”, ar avea o iubită de mai bine de un an, în mediul online a apărut un cont de Facebook care vine cu noi informații despre relația celor doi.

Potrivit informațiilor, cei doi ar avea o relație deschisă, ceea ce ar însemna că fiecare dintre parteneri are libertatea de a face propriile alegeri, fără ca acest lucru să reprezinte, în interiorul cuplului, un motiv de despărțire sau de conflict. Astfel, apropierea ispitei de alte femei în cadrul show-ului nu ar fi privită neapărat ca o infidelitate de către partenera sa de acasă.

Ce fel de relație are ispita Narcis de la Insula Iubirii cu Alina, iubita lui

Informația apare în contextul în care Narcis a revenit în Thailanda pentru filmările „Insula Iubirii”, deși, potrivit CANCAN acesta ar fi avut deja o relație cu Alina. Cei doi s-ar fi afișat împreună înainte de plecarea lui în emisiune și ar fi avut inclusiv colaborări profesionale. (VEZI AICI)

În ultimele luni, Narcis și Alina ar fi atras atenția și prin stilul lor de viață. Cei doi au apărut în mai multe imagini din vacanțe și deplasări, unele dintre destinații fiind asociate cu un nivel ridicat de lux. Fotografiile publicate în mediul online îi prezintă în ipostaze de cuplu, iar escapadele lor au alimentat numeroase comentarii cu privire la relația pe care o au în afara camerelor de filmat.

Mai mult, Alina ar fi cea care suportă costurile unor astfel de deplasări, din veniturile pe care le obține din activitatea sa profesională. Tânăra activează în industria pentru adulți și ar fi cunoscută în acest domeniu, unde ar fi obținut inclusiv recunoaștere profesională.

Alina ar avea venituri importante, iar o parte dintre acestea ar fi folosite pentru stilul de viață pe care îl duce alături de Narcis. Vacanțele scumpe, cadourile și deplasările în destinații exclusiviste ar face parte din imaginea pe care cei doi o afișează în mediul online.

Narcis a devenit unul dintre bărbații care au atras atenția telespectatoarelor încă de la apariția sa în emisiune. În noul sezon, ispita a intrat în joc și s-a apropiat de Bianca Iotu, iar interacțiunile dintre cei doi au stârnit reacții în rândul celor care urmăresc emisiunea.

CITEȘTE ȘI:

Bianca Iotu nu-l „iartă” pe fostul ei! Blonda care a comis-o cu Narcis la Insula Iubirii, mesaj pentru viitoarea iubită a lui Remi

Am găsit-o pe Kennya, dominatoarea lui Narcis. Nattasha l-a dat de gol din prima: ”Avem o prietenă comună”