El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană

El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană
George a fost prins în fiarele contorsionate ale mașinii sale/ sursă foto: social media
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George este fotograful de 35 de ani care a murit în accidentul rutier produs comuna Bălești, județul Gorj. Mașina în care se afla a fost lovită de un șofer care a încercat să facă o depășire neregulamentară. O fetiță de doar câțiva ani a rămas orfană de tată.

Un grav accident rutier a avut loc luni, 7 septembrie, în comuna Bălești, județul Gorj. Dubița în care se afla George a fost aruncată zeci de metri pe soșea după ce un alt șofer a efectuat o depășire neregulamentară. În urma impactului, George a suferit răni extrem de grave și a rămas încarcerat în fiarele contorsionate ale mașinii. La locul tragediei au ajuns de urgență pompierii de la Detașamentul Târgu Jiu și o ambulanță SMURD însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru viața fotografului.

George și-a pierdut viața în accidentul rutier produs în Gorj/ sursă foto: social media

George era un fotograf renumit în Gorj

Accidentul a fost provocat de un șofer în vârstă de 49 de ani care a efectuat o depășire neregulamentară. În urma impactului, acesta a fost găsit în viață, conștient și cooperant. A primit îngrijiri medicale la fața locului apoi a fost transportat la spitalul de urgență din Târgu Jiu.

Cunoscut ca fotograf în comunitatea din Gorj, George era divorțat și era tatăl unei fetițe de doar câțiva ani. Vestea decesului său a adus multă tristețe în rândul familiei, prietenilor și a celor care l-au cunoscut. Cei care l-au prețuit și-au exprimat regretele direct pe pagina lui de socializare, unde au fost publicate zeci de mesaje de durere.

„Azi a plecat un tânăr fotograf dintre noi. Știu cât îi plăceau aparatul foto și prăjiturile. George, bunul Dumnezeu să te primească în Rai și să faci poze frumoase din Rai”

„Un băiat minunat și frumos la chip și suflet. Păcat de așa pierdere, de tinerețea și visele sale, de dragostea ce o purta fetiței și familiei. O moarte atât de violentă, atât de tragică… Nici nu pot să-mi închipui câtă durere a lăsat în urmă”

„Încă nu îmi vine să cred că nu mai ești, parcă ieri vorbeam de pozele frumoase de le-ai făcut la botez. Rămas-bun, prieten drag”.

„Drum lin, prietene” Nu am cuvinte, ai fost un om minunat. Condoleanțe familiei”

„Un băiat minunat și frumos la chip și suflet! Păcat de așa pierdere, de tinerețea și visele sale, de dragostea ce o purta fetiței și familiei. O moarte atât de violentă, atât de tragică pentru toți cei care l-am cunoscut”

„Nu cred că există cuvinte suficient de mărețe pentru tine. Nici cele mai frumoase, nici cele mai profunde… sunt prea mici ca să cuprindă frumusețea sufletului tău, bunătatea pe care ai purtat-o în tine și felul în care ai reușit să lași lumină în viețile oamenilor care te-au cunoscut.

Te voi purta cu mine în toate lucrurile frumoase pe care le-ai lăsat în urmă, în fiecare amintire și mai ales în fiecare zâmbet… pentru că oamenii ca tine nu pleacă niciodată cu adevărat. Dumnezeu să te pună de-a dreapta Sa”, au fost o parte dintre mesajele transmise de cei care l-au cunoscut pe George.

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