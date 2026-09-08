El este George, fotograful care a murit în accidentul din Gorj. O fetiță a rămas orfană

George este fotograful de 35 de ani care a murit în accidentul rutier produs comuna Bălești, județul Gorj. Mașina în care se afla a fost lovită de un șofer care a încercat să facă o depășire neregulamentară. O fetiță de doar câțiva ani a rămas orfană de tată.

Un grav accident rutier a avut loc luni, 7 septembrie, în comuna Bălești, județul Gorj. Dubița în care se afla George a fost aruncată zeci de metri pe soșea după ce un alt șofer a efectuat o depășire neregulamentară. În urma impactului, George a suferit răni extrem de grave și a rămas încarcerat în fiarele contorsionate ale mașinii. La locul tragediei au ajuns de urgență pompierii de la Detașamentul Târgu Jiu și o ambulanță SMURD însă, din păcate, nu au mai putut face nimic pentru viața fotografului.

George era un fotograf renumit în Gorj

Accidentul a fost provocat de un șofer în vârstă de 49 de ani care a efectuat o depășire neregulamentară. În urma impactului, acesta a fost găsit în viață, conștient și cooperant. A primit îngrijiri medicale la fața locului apoi a fost transportat la spitalul de urgență din Târgu Jiu.

Cunoscut ca fotograf în comunitatea din Gorj, George era divorțat și era tatăl unei fetițe de doar câțiva ani. Vestea decesului său a adus multă tristețe în rândul familiei, prietenilor și a celor care l-au cunoscut. Cei care l-au prețuit și-au exprimat regretele direct pe pagina lui de socializare, unde au fost publicate zeci de mesaje de durere.