Diagnosticul care i-a schimbat viața Pamelei Anderson. I s-a spus că mai are doar 10 ani de trăit: „Era o condamnare la moarte”

Pamela Anderson a vorbit despre diagnosticul care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Actrița a aflat în 2002 că avea hepatită C, iar medicul i-a spus atunci că probabil mai avea aproximativ zece ani de trăit. Peste două decenii mai târziu, vedeta a rememorat perioada dificilă și teama pe care o avea pentru viitorul celor doi fii ai săi.

Diagnosticul care i-a schimbat viața Pamelei Anderson

Pamela Anderson, în vârstă de 59 de ani, a făcut dezvăluirile duminică, 6 septembrie, în timpul galei amfAR de la Veneția, unde a fost recompensată cu Award of Courage. În discursul susținut pe scenă, actrița din „Baywatch” și-a amintit momentul în care a primit diagnosticul de hepatită C și prognosticul sumbru oferit de medic.

„Era o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul meu, că probabil mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”, a povestit Pamela Anderson.

Actrița a dezvăluit anterior că ar fi contractat virusul hepatitei C după ce a folosit aceleași ace de tatuaj cu fostul său soț, Tommy Lee, relatează PEOPLE.

Pamela Anderson: „Mi-a dat viața peste cap”

Anderson spune că nu propria moarte era lucrul de care se temea cel mai mult. La momentul diagnosticului, cei doi fii pe care îi are cu Tommy Lee, Brandon Thomas și Dylan Jagger, erau încă mici. Gândul că aceștia ar putea crește fără ea i-a influențat profund alegerile din anii următori.

„Diagnosticul mi-a influențat și mi-a afectat deciziile. Nu era teama de moarte, ci teama de ceea ce s-ar putea întâmpla cu copiii mei mici. Mi-a dat viața peste cap”, a spus actrița.

Pamela Anderson a fost diagnosticată în 2002, într-o perioadă în care tratamentele disponibile pentru hepatita C erau mult mai limitate decât cele care aveau să apară ulterior.

Ani mai târziu, situația ei s-a schimbat radical. În 2015, actrița a anunțat că nu mai avea hepatită C după ce urmase un tratament. Anderson a dezvăluit acum că acesta a reprezentat și un efort financiar considerabil pentru ea.

„A fost nevoie de tot ce aveam în cont pentru a plăti tratamentul”, a spus vedeta.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare”

Discursul de la Veneția nu s-a concentrat doar asupra perioadei dificile prin care a trecut actrița. Pamela Anderson a vorbit și despre felul în care privește astăzi experiența.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât aș fi putut visa vreodată”, a declarat actrița.

Ea a adăugat că nu se consideră „o domnișoară la ananghie”, indiferent cât de ușor ar fi de jucat un asemenea rol.

Pamela Anderson a primit Award of Courage din partea amfAR, organizație cunoscută în special pentru activitatea sa în lupta împotriva HIV/SIDA și care a sprijinit, de asemenea, cercetarea în domeniul hepatitei C. Premiul i-a fost înmânat de regizorul și actorul Taika Waititi, alături de care Anderson apare în viitorul film „Place to Be”.

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