Diagnosticul care i-a schimbat viața Pamelei Anderson. I s-a spus că mai are doar 10 ani de trăit: „Era o condamnare la moarte”

Diagnosticul care i-a schimbat viața Pamelei Anderson. I s-a spus că mai are doar 10 ani de trăit: „Era o condamnare la moarte”
Galerie Foto 7
Sursa foto: Profimedia
Adaugă-ne ca sursă preferată
Google Split
Urmărește-ne în Discover

Pamela Anderson a vorbit despre diagnosticul care i-a schimbat complet perspectiva asupra vieții. Actrița a aflat în 2002 că avea hepatită C, iar medicul i-a spus atunci că probabil mai avea aproximativ zece ani de trăit. Peste două decenii mai târziu, vedeta a rememorat perioada dificilă și teama pe care o avea pentru viitorul celor doi fii ai săi.

Diagnosticul care i-a schimbat viața Pamelei Anderson

Pamela Anderson, în vârstă de 59 de ani, a făcut dezvăluirile duminică, 6 septembrie, în timpul galei amfAR de la Veneția, unde a fost recompensată cu Award of Courage. În discursul susținut pe scenă, actrița din „Baywatch” și-a amintit momentul în care a primit diagnosticul de hepatită C și prognosticul sumbru oferit de medic.

„Era o condamnare la moarte. Asta mi-a spus medicul meu, că probabil mai aveam aproximativ 10 ani de trăit”, a povestit Pamela Anderson.

Actrița a dezvăluit anterior că ar fi contractat virusul hepatitei C după ce a folosit aceleași ace de tatuaj cu fostul său soț, Tommy Lee, relatează PEOPLE.

Imagine Galerie #1
Imagine Galerie #2
Imagine Galerie #3 Vezi galeria foto
7 poze

Pamela Anderson: „Mi-a dat viața peste cap”

Anderson spune că nu propria moarte era lucrul de care se temea cel mai mult. La momentul diagnosticului, cei doi fii pe care îi are cu Tommy Lee, Brandon Thomas și Dylan Jagger, erau încă mici. Gândul că aceștia ar putea crește fără ea i-a influențat profund alegerile din anii următori.

„Diagnosticul mi-a influențat și mi-a afectat deciziile. Nu era teama de moarte, ci teama de ceea ce s-ar putea întâmpla cu copiii mei mici. Mi-a dat viața peste cap”, a spus actrița.

Pamela Anderson a fost diagnosticată în 2002, într-o perioadă în care tratamentele disponibile pentru hepatita C erau mult mai limitate decât cele care aveau să apară ulterior.

Ani mai târziu, situația ei s-a schimbat radical. În 2015, actrița a anunțat că nu mai avea hepatită C după ce urmase un tratament. Anderson a dezvăluit acum că acesta a reprezentat și un efort financiar considerabil pentru ea.

„A fost nevoie de tot ce aveam în cont pentru a plăti tratamentul”, a spus vedeta.

Sursa foto: Profimedia

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare”

Discursul de la Veneția nu s-a concentrat doar asupra perioadei dificile prin care a trecut actrița. Pamela Anderson a vorbit și despre felul în care privește astăzi experiența.

„Nu sunt o victimă, sunt o învingătoare. Sunt puternică și capabilă, mai mult decât aș fi putut visa vreodată”, a declarat actrița.

Ea a adăugat că nu se consideră „o domnișoară la ananghie”, indiferent cât de ușor ar fi de jucat un asemenea rol.

Pamela Anderson a primit Award of Courage din partea amfAR, organizație cunoscută în special pentru activitatea sa în lupta împotriva HIV/SIDA și care a sprijinit, de asemenea, cercetarea în domeniul hepatitei C. Premiul i-a fost înmânat de regizorul și actorul Taika Waititi, alături de care Anderson apare în viitorul film „Place to Be”.

Sursa foto: Profimedia

CITEȘTE ȘI:

Tom Cruise și Pamela Anderson, nou cuplu de la Hollywood? Cum s-ar fi dat de gol actorul

Pamela Anderson regretă relația rece cu Tommy Lee: „Mi-ar fi plăcut să rămânem mai apropiați”

Participă la conversație!

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Pe aceeași temă
Ce au observat fanii după moartea lui Peter Cullen. Coincidența tulburătoare din scena în care moare Optimus Prime
Ce au observat fanii după moartea lui Peter Cullen. Coincidența tulburătoare din scena în care moare Optimus Prime
Kelly Osbourne dezvăluie de ce a început să poarte peruci după moartea tatălui său. „Nu știam că arătam așa, îmi puteai vedea fiecare os”
Kelly Osbourne dezvăluie de ce a început să poarte peruci după moartea tatălui său. „Nu știam că arătam așa, îmi puteai vedea fiecare os”
Ciara este însărcinată din nou, la 40 de ani. Artista așteaptă al cincilea copil
Ciara este însărcinată din nou, la 40 de ani. Artista așteaptă al cincilea copil
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
Bernie Ecclestone, reținut în Portugalia! Ce au găsit polițiștii în avionul privat al fostului șef al Formulei 1
Sarah Khalifa, prezentatoarea TV condamnată la moarte, nu este la prima abatere! Ce probe grele au anchetatorii la dosar + ce infracțiune a mai comis
Sarah Khalifa, prezentatoarea TV condamnată la moarte, nu este la prima abatere! Ce probe grele au anchetatorii la dosar + ce infracțiune a mai comis
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
Mediafax
Ce gătim de Sfânta Maria? 7 rețete rapide și ieftine
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Prosport.ro
FOTO. Femeia care a mers și l-a văzut pe Chivu în Inter – Napoli 3-2 a atras toate privirile
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
Adevarul
Trump susține că Luna este proprietate americană. Postarea sa a declanșat un val de reacții
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să cucerească toată regiunea Donbas (I
Digi24
„Pe 2 octombrie 2032”. Putin ar avea nevoie de aproape 11 ani să cucerească toată regiunea Donbas (I
Orașul cu cea mai bună înghețată, cu o istorie „dulce” ce datează încă din '79
Mediafax
Orașul cu cea mai bună înghețată, cu o istorie „dulce” ce datează încă din '79
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Lucruri neștiute despre Bianca Iotu de la Insula Iubirii 2026! Cum a ajuns să participe, de fapt, la show-ul de la Antena 1, alături de iubitul ei Remi
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Prosport.ro
Carmen Negoiță, imagini în costum de baie alături de prietena ei, Dana Săvuică: „Două femei mature, care împărtăşec pasiuni comune”
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
Click.ro
Așa arătau Ana Maria Mocanu și Loredana Chivu, de la „Asia Express”, 100% naturale! Cât costă operațiile lor estetice
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Digi24
Mesaje de „La mulți ani” pentru Sfânta Maria Mică 2026: Cele mai frumoase urări pe care să le trimiți sărbătoriților pe 8 septembrie
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
Promotor.ro
Noua Dacia Spring nu va mai fi produsă în China. Unde se mută producția, dar nu în România
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o invită în oraș pe profa de Religie
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
go4it.ro
O mini-turbină eoliană de 1 kg oferă curent când nu este soare
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Descopera.ro
Oamenii sunt surprinzător de buni la prezicerea momentului în care vor muri, dar fac și o greșeală importantă
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
Go4Games
Noul film Resident Evil promite să fie terifiant
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
Gandul.ro
PSD aşteaptă să fie chemat la discuţii de Nicuşor Dan şi susține că nu există majoritate, la guvernare, fără UDMR. Un acord cu SOS este exclus – SURSE
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Mediafax Italia
E CEL MAI LUNG NUME de localitate! Tu l-ai putea pronunța?!
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Mediafax Spania
Acesta este orașul construit în interiorul unei stânci. Cum trăiesc oamenii aici?!
Ai un pont?
Spune-ne ce ai
văzut

Ai imagini, o filmare sau o informație de senzație? Trimite-ne pontul — poate ajunge pe prima pagină.