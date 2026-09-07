Kelly Osbourne dezvăluie de ce a început să poarte peruci după moartea tatălui său. „Nu știam că arătam așa, îmi puteai vedea fiecare os”

Kelly Osbourne a vorbit deschis despre efectele pe care moartea tatălui său, Ozzy Osbourne, le-a avut asupra sa. Vedeta a slăbit atât de mult în perioada de doliu încât spune că s-a speriat când și-a dat seama cum arăta și a ajuns să poarte peruci pentru a-și ascunde parțial chipul.

Kelly Osbourne, în vârstă de 41 de ani, a dezvăluit că pierderea tatălui său a afectat-o atât psihic, cât și fizic. Ozzy Osbourne a murit în iulie 2025, la vârsta de 76 de ani, iar fiica sa spune că durerea i-a provocat inclusiv pierderea apetitului.

Într-un interviu acordat Daily Mail, Kelly a recunoscut că mult timp nu și-a dat seama cât de mult slăbise. Abia când și-a privit cu atenție corpul a realizat cât de vizibilă devenise pierderea în greutate.

„Arătam precum Crypt Keeper. Am spus: «E înfricoșător. Nu știam că arăt așa». La coloană, îmi puteai vedea fiecare os”, a povestit ea.

Kelly spune că în perioada respectivă percepția sa era foarte diferită de ceea ce vedeau oamenii din jur, relatează Page Six.

„Sufeream atât de mult. Eu vedeam doar o persoană distrusă”, a explicat fiica lui Ozzy Osbourne.

De ce a început Kelly Osbourne să poarte peruci

Una dintre aparițiile despre care Kelly vorbește acum a avut loc în februarie 2026, la Premiile Grammy, unde Ozzy Osbourne a fost omagiat printr-un moment muzical.

Vedeta a participat la eveniment pentru a fi alături de mama sa, Sharon Osbourne, și pentru a onora memoria tatălui său. În acea perioadă era însă atât de slabă încât echipa sa încerca să găsească inclusiv haine care să nu accentueze pierderea în greutate.

Kelly a ales și să poarte o perucă, explicând acum că aceasta avea rolul de a-i acoperi o parte a feței și de a face mai puțin vizibili pomeții foarte proeminenți.

„Am purtat o perucă pentru a-mi acoperi fața, astfel încât să nu se vadă cât de slabi îmi erau pomeții”, a povestit aceasta.

Stiliștii săi știau prin ce trecea și au încercat să o ajute să-și mascheze schimbările fizice.

„Știau că trec printr-o perioadă grea. Așa că încercam să găsim haine care să nu mă facă să par și mai slabă”, a recunoscut fiica lui Ozzy Osbourne.

Privind acum în urmă, Kelly Osbourne spune că participarea la Premiile Grammy s-ar putea să nu fi fost cea mai bună decizie pentru ea în acel moment.

„Eram speriată. Voiam să fiu acolo pentru a o susține pe mama și pentru a-i aduce un omagiu tatălui meu. Dar, sincer, când mă gândesc acum, nu cred că ar fi trebuit să merg. Nu eram deloc bine”, a mai spus Kelly.

Moartea lui Ozzy Osbourne nu a fost singura schimbare majoră prin care Kelly a trecut în ultimul an.

În martie 2026, ea și Sid Wilson, membru al trupei Slipknot, s-au despărțit după aproximativ opt luni de logodnă. Cei doi au împreună un fiu, Sidney, în vârstă de trei ani.

Kelly a fost în ultimele luni și ținta comentariilor privind aspectul său fizic. Vedeta a criticat public mesajele primite pe internet și a cerut oamenilor să nu mai facă presupuneri despre starea sa pornind exclusiv de la felul în care arată.

CITEȘTE ȘI:

Ultimele cuvinte pe care Ozzy Osbourne i le-a spus soției sale, înainte să moară. Ți se rupe sufletul!

Fiul lui Ozzy Osbourne a devenit tată pentru a cincea oară. Numele copilului, un omagiu adus celebrului artist