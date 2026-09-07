Meghan Markle, avertizată să nu o subestimeze pe Victoria Beckham. Gestul prin care l-ar fi „făcut de râs” pe David

Meghan Markle, avertizată să nu o subestimeze pe Victoria Beckham. Gestul prin care l-ar fi „făcut de râs” pe David
Sursa foto: Colaj CANCAN
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Revenirea lui Meghan Markle în Marea Britanie ar putea readuce în prim-plan vechiul conflict dintre ducii de Sussex și familia Beckham. Surse citate de presa britanică susțin că ducesa ar face o „greșeală gravă” dacă ar subestima influența Victoriei Beckham și readuc în discuție episodul care ar fi pus capăt prieteniei dintre cele două cupluri.

Ce relație au ducii de Sussex cu soții Beckham

Prințul Harry și Meghan Markle s-au întors recent în Marea Britanie împreună cu cei doi copii ai lor, Archie și Lilibet, după aproximativ șase ani petrecuți în California. Revenirea lor a provocat numeroase speculații privind relațiile pe care ducii de Sussex le vor avea cu persoane de care s-au îndepărtat după plecarea din Regatul Unit.

Printre acestea se numără David și Victoria Beckham. Cele două cupluri au fost cândva apropiate, iar soții Beckham s-au numărat printre invitații la nunta lui Harry și Meghan din 2018.

Relația s-ar fi deteriorat însă ulterior, iar surse citate de jurnalistul american Rob Shuter susțin acum că Meghan ar face o „greșeală gravă” dacă ar subestima poziția pe care Victoria și David Beckham o au în Marea Britanie, relatează Express.

Meghan Markle, avertizată să nu o subestimeze pe Victoria Beckham

Potrivit surselor, revenirea lui Meghan în Marea Britanie ar putea face ca vechile tensiuni dintre ea și Victoria să devină din nou relevante. Familia Beckham are de zeci de ani legături puternice în lumea modei, fotbalului, divertismentului și afacerilor, dar și relații cu membri ai familiei regale britanice.

Sursele susțin că această rețea de relații i-ar oferi Victoriei un avantaj considerabil în cercurile mondene britanice.

„Marea Britanie s-ar putea să nu fie suficient de mare pentru Meghan și Victoria. Dacă societatea londoneză trebuie să aleagă la ce masă se așază, Victoria câștigă”, susține una dintre surse.

Aceasta consideră că Meghan nu ar putea concura cu relațiile construite de familia Beckham de-a lungul mai multor decenii. Sursele susțin și că Victoria nu ar avea nevoie să intre într-un conflict deschis cu ducesa.

„Victoria nu trebuie să o atace pe Meghan. Are ceva mult mai puternic: relațiile. Oamenii știu la ce să se aștepte de la familia Beckham și nimeni nu vrea să ajungă de partea greșită a Victoriei”.

În acest context, persoanele citate de Shuter avertizează că subestimarea influenței familiei Beckham ar reprezenta o „greșeală gravă” pentru Meghan.

De la ce ar fi pornit conflictul dintre cele două familii

Harry și Meghan au avut o relație apropiată cu soții Beckham în primii ani ai relației lor. David și Victoria au participat la nunta regală de la Castelul Windsor, iar fostul fotbalist avea la rândul său o relație de prietenie cu Harry. Lucrurile s-ar fi schimbat după ce Meghan ar fi devenit suspicioasă că informații private despre ea și Harry ajungeau în presă prin intermediul familiei Beckham.

Potrivit relatărilor, ducii de Sussex i-ar fi suspectat pe David și Victoria că furnizau informații presei, iar Harry l-ar fi confruntat direct pe fostul fotbalist în legătură cu aceste acuzații. David ar fi fost extrem de nemulțumit de situație, iar pentru Victoria episodul ar fi reprezentat punctul în care prietenia dintre cele două familii s-a încheiat.

„Acela a fost momentul în care Victoria a spus «gata». A considerat că Meghan le-a pus loialitatea sub semnul întrebării și l-a făcut de râs pe David. Victoria poate ierta multe. Lipsa de loialitate nu este unul dintre aceste lucruri”, susține o sursă.

Relația dintre familia Beckham și monarhia britanică a continuat între timp. David Beckham are legături cu Prințul William, iar fostul jucător a colaborat și cu proiecte susținute de Regele Charles.

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