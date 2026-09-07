Armina, decizie drastică după valul de hate primit. Unde a dat fuga soția lui Maluma de la Insula Iubirii

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Armina, soția lui Marcel Andrei, a ajuns în centrul atenției după primele ediții ale sezonului 10 de la „Insula Iubirii”. Concurenta s-a confruntat cu un val de critici din partea telespectatorilor, după mai multe momente difuzate în emisiune, iar reacțiile negative din mediul online nu au întârziat să apară.

Mulți dintre cei care au urmărit emisiunea au acuzat-o pe Armina că ar avea o atitudine arogantă atât față de ispitele masculine, cât și față de cele feminine. Deranjată de imaginea care s-a conturat în jurul ei, soția lui Marcel a ales să le răspundă celor care au criticat-o.

Cum arată Armina acum

Armina susține că femeia pe care telespectatorii au văzut-o la televizor nu este aceeași cu cea din viața de zi cu zi. Potrivit acesteia, presiunea și contextul în care s-a aflat pe insulă au făcut-o să reacționeze diferit decât ar fi făcut-o în mod normal.

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În timp ce încearcă să le demonstreze oamenilor cum este, de fapt, în afara emisiunii, Armina pare să fi apelat și la o schimbare de imagine. Soția lui Marcel Andrei și-a făcut o transformare de look și a optat pentru o nuanță mai blondă a părului, cu un efect de balayage.

Armina a surprins și printr-o schimbare de look. Dacă până acum era cunoscută cu părul brunet, soția lui Marcel Andrei a renunțat la nuanța închisă și a optat pentru o culoare mult mai deschisă.

Acum, Armina are părul blond-șaten, cu șuvițe mai deschise și un efect de balayage care îi luminează chipul. Noua imagine o schimbă complet și i-a făcut pe fani să observe imediat transformarea.

Armina acum/foto: TikTok

”Am văzut tot ce s-a spus despre mine și vreau să clarfic un singur lucru. Eu nu sunt o persoană arogantă sau rea. Ceea ce s-a văzut a fost un moment și un context anume în care eram foarte mult sub presiune. În realitate, sunt cu totul altfel decât am fost percepută din acele câteva minute”, a transmis soția lui Marcel.

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