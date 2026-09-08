Zodia care își pierde partenerul la început de toamnă, potrivit Cristinei Demetrescu. Luna Neagră aduce un dezechilibru puternic în relație

Această toamnă aduce schimbări importante pentru toate semnele zodiacale, însă pentru unii nativi începutul acestui sezon o să fie mult mai complicat decât se așteptau. Lilith, cunoscută drept Luna Neagră, aduce o perioadă tensionată, în care orice greșeală poate aduce consecințe serioase. Pentru un anumit semn zodiacal relația de cuplu devine principalul punct sensibil, iar un cuvânt spus greșit poate aduce chiar la pierderea partenerului.

Contextul astral actual este unul intens. Lilith traversează timp de nouă zile gradul 29 al Săgetătorului, cunoscut drept gradul anaretic, iar această poziționare este asociată cu momente-limită și situații care cer o reacție promptă. În plus, conjuncția dintre Lună și Marte în Rac poate intensifica trăirile și poate transforma o simplă discuție într-un conflict greu de controlat.

Zodia care își poate pierde relația

Gemenii sunt nativii care trebuie să fie extrem de precauți în această perioadă. Pentru ei, viața sentimentală poate deveni scena unor tensiuni puternice, mai ales dacă anumite nemulțumiri au fost ignorate până acum. O vorbă spusă la nervi, o reacție exagerată sau o decizie luată fără să fie cântărită poate aduce consecințe radicale.

Influența Lunii Negre îi poate împinge pe Gemeni să reacționeze impulsiv exact într-un moment în care partenerul are nevoie de sinceritate și echilibru. Nativii pot face greșeli pe care ulterior să le regrete, iar reacția persoanei iubite ar putea fi mult mai fermă decât se așteaptă.

Astfel, nu este exclus ca anumite cupluri să ajungă într-un punct în care despărțirea să fie luată în calcul. Cristina Demetrescu avertizează că o singură gafă poate scoate la iveală probleme despre care partenerii nu au discutat suficient.

„Pentru Gemeni, relația de cuplu intră într-o zonă delicată. O gafă monumentală față de partenerul de viață se poate întoarce ca un bumerang. Nativii pot provoca, prin propriile cuvinte sau acțiuni, declarații neașteptate din partea persoanei iubite și pot ajunge să audă exact ceea ce nu credeau că vor auzi vreodată. Se poate instala un dezechilibru puternic în relație”, spune Cristina Demetrescu.

În această perioadă, Gemenii trebuie să fie mai răbdători și să aibă multă atenție la felul în care comunică, mai ales cu partenerul de viață. Înainte de orice reacție impulsivă, nativii ar trebui să se gândească dacă merită să riște întreaga relație pentru o situație de moment.

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