Mircea Badea, deranjat de Marcel Maluma de la Insula Iubirii: ”Am orbit”

Mircea Badea, ironie la adresa lui Maluma de România/ sursă foto: social media
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Mircea Badea continuă seria „atacurilor” indirecte la adresa persoanelor pe care nu le agreeaza. De data aceasta, Marcel de la Insula iubirii aka Maluma de România a fost ironizat de către prezentatorul de la Antena 1.

Marcel, cunoscut drept Maluma de România, participă în sezonul X de la Insula iubirii în calitate de concurent alături de Amira, soția lui. Dacă în sezonul 8 al emisiunii a cucerit inimile fanilor cu replicile sale caracterisitce, de data aceasta lucrurile sunt diferite. Și-a propus să îi demonstreze soției sale că s-a cumințit și că poate face față ispitelor feminine din Thailanda.

Mircea Badea: „Am orbit. Am surzit”

Înainte de a pleca la Insula iubirii, Marcel și-a „lucrat” imaginea, iar primul drum pe care l-a făcut a fost în cabinetul unui medic estetician. Pentru că nu avea cum să plece în Thailanda fără o schimbare de look, acesta a apelat la câteva intervenții subtile. Cum nu îi stă în fire să treacă neobservat, Marcel nu a ținut secretă vizita la clinică, așa că s-a lăudat în fața urmăritorilor de pe social media cu imagini direct din recepția clinicii.

Cu ochii după „următoarea pradă”, Mircea Badea l-a luat taxat imediat pe Marcel. Prezentatorul de la Antena 1 a redistribuit imaginile pe pagina sa de socializare și nu s-a ferit să își exprime părerea despre apariția fostei ispite în stilul caracteristic: „Am orbit. Am surzit”, a scris Mircea Badea în dreptul imaginilor cu Maluma de România.

sursă foto: Instagram

Mesajul lui Mircea Badea pentru George Jaguarul de la Insula iubirii

Nici George Ivănescu aka Jaguarul de la Insula iubirii nu a scăpat neobservat. Acesta a publicat un videoclip dintr-un salon de înfrumusețare, când le prezenta fanilor noua tunsoare. „Felina” le-a explicat urmăritorilor că stylingul ar fi fost complet dacă ar fi avut ochelarii de soare și ceea ce el numește „jaguarizarea”.

În stilul caracteristic, Mircea Badea a ironizat „problemele” cu care se confruntă Jaguarul, punând accent pe faptul că adevăratele probleme sunt cu totul altele: „Da, sistemul medical românesc e praf. Fratelo”, a scris Mircea Badea în dreptul imaginilor cu Jaguarul.

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