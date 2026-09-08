Mircea Badea, deranjat de Marcel Maluma de la Insula Iubirii: ”Am orbit”

Mircea Badea continuă seria „atacurilor” indirecte la adresa persoanelor pe care nu le agreeaza. De data aceasta, Marcel de la Insula iubirii aka Maluma de România a fost ironizat de către prezentatorul de la Antena 1.

Marcel, cunoscut drept Maluma de România, participă în sezonul X de la Insula iubirii în calitate de concurent alături de Amira, soția lui. Dacă în sezonul 8 al emisiunii a cucerit inimile fanilor cu replicile sale caracterisitce, de data aceasta lucrurile sunt diferite. Și-a propus să îi demonstreze soției sale că s-a cumințit și că poate face față ispitelor feminine din Thailanda.

Mircea Badea: „Am orbit. Am surzit”

Înainte de a pleca la Insula iubirii, Marcel și-a „lucrat” imaginea, iar primul drum pe care l-a făcut a fost în cabinetul unui medic estetician. Pentru că nu avea cum să plece în Thailanda fără o schimbare de look, acesta a apelat la câteva intervenții subtile. Cum nu îi stă în fire să treacă neobservat, Marcel nu a ținut secretă vizita la clinică, așa că s-a lăudat în fața urmăritorilor de pe social media cu imagini direct din recepția clinicii.

Cu ochii după „următoarea pradă”, Mircea Badea l-a luat taxat imediat pe Marcel. Prezentatorul de la Antena 1 a redistribuit imaginile pe pagina sa de socializare și nu s-a ferit să își exprime părerea despre apariția fostei ispite în stilul caracteristic: „Am orbit. Am surzit”, a scris Mircea Badea în dreptul imaginilor cu Maluma de România.

Mesajul lui Mircea Badea pentru George Jaguarul de la Insula iubirii

Nici George Ivănescu aka Jaguarul de la Insula iubirii nu a scăpat neobservat. Acesta a publicat un videoclip dintr-un salon de înfrumusețare, când le prezenta fanilor noua tunsoare. „Felina” le-a explicat urmăritorilor că stylingul ar fi fost complet dacă ar fi avut ochelarii de soare și ceea ce el numește „jaguarizarea”.

În stilul caracteristic, Mircea Badea a ironizat „problemele” cu care se confruntă Jaguarul, punând accent pe faptul că adevăratele probleme sunt cu totul altele: „Da, sistemul medical românesc e praf. Fratelo”, a scris Mircea Badea în dreptul imaginilor cu Jaguarul.

Mircea Badea a pus tunurile pe Dorian Popa! „Aia cu merdenelele tot muncă în folosul comunității e?”

Mircea Badea l-a luat în vizor pe Jaguarul de la Insula iubirii: “E praf”