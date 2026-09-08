Cine este Morena, femeia pe care a iubit-o Costeluș de la Clejani? Familia o imploră să vină la înmormântare

Cine este Morena, femeia pe care a iubit-o Costeluș de la Clejani? Familia o imploră să vină la înmormântare
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Costeluș de la Clejani și Morena au avut o relație cu năbădăi
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Costeluș de la Clejani și Morena au avut o relație cu suișuri și coborâșuri, iar povestea lor de iubire a fost urmărită de mulți internauți. Acum, după moartea lui Costeluș, apropiații acestuia fac un apel emoționant către femeia pe care tiktokerul a iubit-o și îi cer să îi fie alături pe ultimul drum.

Costeluș de la Clejani a murit sâmbătă, 5 septembrie, după ce starea sa de sănătate s-a agravat în urma unei infecții la picior. Potrivit informațiilor apărute în mediul online, acesta a trecut prin două intervenții chirurgicale cu doar câteva zile înainte de deces. Ulterior, Costeluș a dezvoltat septicemie, iar organismul său nu ar mai fi reușit să facă față infecției.

Cine este Morena, fosta iubită a lui Costeluș de la Clejani

Înmormântarea urmează să aibă loc joi, iar apropiații săi speră ca Morena să participe la ceremonie. Cei doi s-au cunoscut pe TikTok, după ce Costeluș i-a trimis un mesaj femeii. Între ei s-a dezvoltat ulterior o relație, însă povestea lor nu a fost lipsită de momente tensionate.

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Apel către Morena, fosta iubită a lui Costeluș

Cei doi s-au despărțit în urmă cu ceva timp, iar Morena și-a refăcut viața și se află în prezent într-o altă relație.

Într-un live pe TikTok, unul dintre apropiații lui Costeluș a făcut un apel către Morena, rugând-o să vină la înmormântare. Acesta s-a oferit inclusiv să îi asigure transportul și cazarea, explicând că tiktokerul a întrebat în ultima perioadă dacă ea se mai gândește la el.

„Sper că Morena să ajungă, că o iubea foarte mult. I-aș fi recunoscut toată viața asta nu aș mai sălta capul în fața ei. Că o iubea foarte mult.
Acum, pe ultima stă de metri, tot timpul spunea «Se mai gândește la mine?»
Chiar o rog eu din suflet, poate vorbesc prost ce spun acum, dar răspund eu de drum, de tot.
Dacă are buna plăcere, chiar o rog din sufletul meu. Îi rezerv eu hotel, îi rezerv eu absolut tot.”, a transmis Naie pe Tiktok.

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