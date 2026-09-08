Cui îi spui „La mulți ani” pe 8 septembrie: Numele care își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria Mică

Pe 8 septembrie, creștinii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul ortodox. Cu această ocazie, își serbează onomastica și persoanele care poartă anumite nume derivate din Maria sau asociate cu Fecioara Maria. Iată cui îi spui „La mulți ani” pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului sau Sfânta Maria Mică.

Cui îi spui „La mulți ani” pe 8 septembrie de Nașterea Maicii Domnului

Pe 8 septembrie, de Nașterea Maicii Domnului, cunoscută și ca Sfânta Maria Mică, își sărbătoresc onomastica aproximativ 2,2 milioane de români. Cei mai mulți dintre sărbătoriți sunt femei care poartă numele Maria, Mariana sau Marinela, dar lista numelor sărbătorite este mai lungă.

Printre persoanele cărora le poți spune „La mulți ani” pe 8 septembrie se numără cele care poartă numele Maria, Marian, Mariana, Marin, Mioara, Mia, Maricica, Marița, Marina, Marilena, Mari, Mărioara, Meri, Măriuța, Mara, Marioara, Marusia, Ana-Maria, Mimi și Marinel.

Dintre cele aproximativ 2,2 milioane de persoane care își sărbătoresc onomastica de Sfânta Maria Mică, aproximativ 1,8 milioane sunt femei care poartă numele Maria. Alte aproximativ 270.000 de femei se numesc Mariana, iar în jur de 51.000 poartă numele Marinela.

Un caz aparte este numele Marius. Există opinii diferite cu privire la includerea acestuia în lista numelor sărbătorite de Sfânta Maria. Unii consideră că Marius este derivat din Maria, în timp ce alții susțin că numele are o origine diferită și este asociat cu zeul roman Marte (Mars). Din acest motiv, Marius nu este inclus în mod unanim printre numele care își serbează onomastica pe 8 septembrie.

Când se spune „La mulți ani” de Sfânta Maria

Poți spune „La mulți ani” celor care poartă numele Maria sau nume derivate din acesta atât pe 15 august, cât și pe 8 septembrie. Cele două date marchează două sărbători importante dedicate Maicii Domnului: Adormirea Maicii Domnului, cunoscută în popor drept Sfânta Maria Mare, și Nașterea Maicii Domnului, numită Sfânta Maria Mică.

Pe 15 august este prăznuită Adormirea Maicii Domnului. Deși numele sărbătorii face referire la moartea Fecioarei Maria, Biserica nu consideră această zi una tristă. În tradiția creștină, Adormirea este asociată cu trecerea la viața veșnică, adică un motiv de bucurie. Așa că dacă spui „La mulți ani” celor care își serbează onomastica, nu este greșit.

Pe 8 septembrie este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, cunoscută drept Sfânta Maria Mică. Această zi marchează nașterea Fecioarei Maria și este primul mare praznic din anul bisericesc, care începe la 1 septembrie.

Persoanele care poartă numele Maria pot primi urări în ambele date. Unele persoane aleg să își serbeze onomastica pe 8 septembrie, pentru că atunci este sărbătorită Nașterea Maicii Domnului, însă urările sunt potrivite și pe 15 august, de Adormirea Maicii Domnului.

Urări de Nașterea Maicii Domnului. Mesaje de la mulți ani de Sfânta Maria Mică

La mulţi ani, Maria! Îngerii să-ti călăuzească paşii şi Sfânta Fecioară să-ţi lumineze drumul în viaţă!

Fie ca toate întâmplările frumoase şi spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îţi doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

Să ai parte numai de împliniri, iar viaţa să îţi fie o eternă sărbătoare! La mulţi ani!

Păstrează-ţi sufletul tânăr şi bucură-te neîncetat! Fie ca lumina Sfintei Marii să ne lumineze vieţile şi mintea mereu! La mulţi ani!

E ziua ta, Maria, un nume frumos si simplu, la fel de pur ca tine si la fel de gingas. La multi, ani!

În această zi specială, îţi transmit cele mai sincere urări. Să ai o viaţaă plină de lucruri bune, iar Sfânta Maria, al cărei nume îl porţi, să te ocrotească mereu. La mulţi ani de ziua numelui tău!

De ziua numelui tău, îţi doresc tot binele din lume, noroc, fericire si sănătate şi să ţi se îndeplinească toate dorinţele. La multi ani, Maria!

Pentru că astăzi este o zi specială pentru tine, mă alătur şi eu celor ce-ţi doresc din adâncul sufletului La Mulţi Ani!

Îţi urez să ai o zi a numelui la fel de colorată precum aripile unui fluture, la fel de fericită precum cântecul privighetoarei şi la fel de frumoasă precum o gradină plină cu flori.

Dumnezeu mi-a dat familia, Sfânta Fecioara Maria al cărui nume îl porti mi te-a dăruit, pentru a mă bucura de o astfel de prietenie. Mă bucur că ai apărut în viata mea! Să îţi fie viaţa binecuvântare şi bucurie întocmai ca numele sfânt pe care îl porti!

Întocmai ca Fecioara Maria, al cărei nume îl porti, învaţă să ierţi, să fii mai bun, mai înţelept, să mă ierţi când greşesc şi să mă înveţi să fiu, la rândul meu, un om mai bun. La mulţi ani!

Precum Maria, Maica Domnului, a învins tristeţea şi lacrimile, tot aşa îţi doresc să răzbaţi şi tu din furtuna greutăţilor. La multi ani!

Este doar încă o zi, dar este cea mai frumoasă din tot anul, căci este ziua ta! La multi ani, Maria!

Fie ca din această zi sfântă, în drumul lin al vieţii tale să răsară mereu câte-o rază de soare care să-ţi aducă fericire şi bucurie. La mulţi ani de Sfânta Maria!

Este minunat să stii că cineva te place, cineva se gândeşte la tine, cineva are nevoie de tine…dar e si mai minunat să stii că există cineva care nu-ţi uită niciodată ziua de nume. La Multi Ani!

Fie ca Dumnezeu să decoreze fiecare rază de soare care ajunge la tine cu succes, fericire şi prosperitate. La mulţi ani!

O zi onomastică frumoasă! Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile să te însoţească pretutindeni. Îti doresc o zi de Sfânta Maria cât mai frumoasă!

La multi ani si mult noroc în această zi specială. Iti doresc să ti se îndeplinească toate dorintele.

O sărbătorim pe Fecioara Maria si te sărbătorim pe tine. Să rămâi mereu blândă, bună şi drăguţă cu toţi cei din jurul tău!

Aş vrea sa-mi fi aproape mereu, cum ai fost şi până acum şi să mă bucur în fiecare zi de puritatea şi căldura sufletului tău, rupt parcă din dragostea Fecioarei Maria.

De ziua ce-ţi surâde-n prag şi-i porţi frumosul nume, eu îţi doresc tot ce-i mai drag şi mai frumos pe lume!

De Sf. Maria, zi de mare sărbătoare primește din partea mea cele mai sincere urări de bine, sănătate, mult noroc si împlinirea tuturor dorințelor.

La mulți ani Maria! Sa te bucuri de viată, de zâmbete, de tot ce e frumos. La mulți ani Maria!

Este o zi când sufletul învinge orice urma de tristețe, când tot ce a fost greu ti se pare ușor. Este ziua numelui tău! La Mulți Ani, Maria!

Fie ca toate întâmplările frumoase si spiritul acestei zile sa te însoțească pretutindeni. Iți doresc o zi de Sf. Maria cat mai frumoasa!

De Sf. Maria, sa se răsfrângă asupra ta toata bunătatea si dragostea izvorâte dintr-o inima mare. La mulți ani!

La mulți ani si mult noroc in aceasta zi speciala. Iți doresc sa ti se îndeplinească toate dorințele.

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