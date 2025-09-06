Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul

Pe data de 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, cunoscută și sub numele de Sfântă Maria Mică. Este prima sărbătoare mare a toamnei și are o însemnătate profundă pentru români, care păstrează o serie de tradiții și obiceiuri.

Potrivit legendei, Fecioara Maria s-ar fi născut între anii 19 și 22 î.Hr., fiind fiica drepților Ioachim și Ana. Se spune că s-au rugat ani de zile pentru a avea un copil și cum încercările de o viață nu au dat roade, credința a rămas singura lor speranță. În mod normal, Biserica Ortodoxă prăznuiește nu doar Adormirea Maicii Domnului, ci și nașterea, alături de cea a Sfântului Ioan Botezătorul.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică

Nașterea Maicii Domnului este celebrată în toată lumea creștină. Primele mențiuni despre această sărbătoare apar în secolul al VI-lea, fiind introdusă în calendarul creștin de Răsărit în secolul al V-lea, iar de Apus în secoulul al VII-lea, sub pontificatul Papei Serghie I.

Se spune că NU este bine să faci anumite lucruri în această zi, pentru a nu alunga norocul și pacea din familie. Creștinii ortodocși țin cont de câteva aspecte, pentru a îndepărta ghinionul și necazurile din casă. Ziua de 8 septembrie este considerată sfântă, iar credincioșii evită orice activitate casnică.

În această zi importantă, bărbații nu au voie să repare, să construiască sau să desfășoare alte munci fizice în gospodărie.

Nu se face focul în casă, chiar dacă este răcoare, deoarece se spune că acest lucru aduce ghinion.

Femeile nu au voie să spele, să coasă sau să gătească, pentru a nu atrage necazuri asupra casei și a familiei.

Maica Domnului este considerată protectoarea mamelor, iar toate femeile care nu pot avea copii sunt îndemnate să se roage în această zi sfântă, pentru dezlegarea pântecelui și pentru a primi copilul mult visat.

În această zi femeile trebuie să meargă la biserică, să împartă prune și struguri pentru sufletele celor adormiți.

Se spune că în această zi păsările pleacă spre țările calde, iar reptilele încep să intre sub pământ.

Aceste obiceiuri au rolul de a păstra liniștea și sfințenia dedicate Maicii Domnului, iar în credința populară, respectarea lor aduce protecție, sănătate și belșug pentru întreaga familie.

CITEȘTE ȘI: Sfântul Andrei, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie sub nicio formă să faci azi, 30 noiembrie 2024