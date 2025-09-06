Acasă » Știri » Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul

De: Mirela Loșniță 06/09/2025 | 14:25
Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul
Sursă Foto: Pixabay

Pe data de 8 septembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Nașterea Maicii Domnului, una dintre cele mai importante sărbători din calendarul creștin, cunoscută și sub numele de Sfântă Maria Mică. Este prima sărbătoare mare a toamnei și are o însemnătate profundă pentru români, care păstrează o serie de tradiții și obiceiuri. 

Potrivit legendei, Fecioara Maria s-ar fi născut între anii 19 și 22 î.Hr., fiind fiica drepților Ioachim și Ana. Se spune că s-au rugat ani de zile pentru a avea un copil și cum încercările de o viață nu au dat roade, credința a rămas singura lor speranță. În mod normal, Biserica Ortodoxă prăznuiește nu doar Adormirea Maicii Domnului, ci și nașterea, alături de cea a Sfântului Ioan Botezătorul.

Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică

Nașterea Maicii Domnului este celebrată în toată lumea creștină. Primele mențiuni despre această sărbătoare apar în secolul al VI-lea, fiind introdusă în calendarul creștin de Răsărit în secolul al V-lea, iar de Apus în secoulul al VII-lea, sub pontificatul Papei Serghie I.

Se spune că NU este bine să faci anumite lucruri în această zi, pentru a nu alunga norocul și pacea din familie. Creștinii ortodocși țin cont de câteva aspecte, pentru a îndepărta ghinionul și necazurile din casă. Ziua de 8 septembrie este considerată sfântă, iar credincioșii evită orice activitate casnică.

Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...
  • În această zi importantă, bărbații nu au voie să repare, să construiască sau să desfășoare alte munci fizice în gospodărie.
  • Nu se face focul în casă, chiar dacă este răcoare, deoarece se spune că acest lucru aduce ghinion.
  • Femeile nu au voie să spele, să coasă sau să gătească, pentru a nu atrage necazuri asupra casei și a familiei.
  • Maica Domnului este considerată protectoarea mamelor, iar toate femeile care nu pot avea copii sunt îndemnate să se roage în această zi sfântă, pentru dezlegarea pântecelui și pentru a primi copilul mult visat.
  • În această zi femeile trebuie să meargă la biserică, să împartă prune și struguri pentru sufletele celor adormiți.

Se spune că în această zi păsările pleacă spre țările calde, iar reptilele încep să intre sub pământ.

Aceste obiceiuri au rolul de a păstra liniștea și sfințenia dedicate Maicii Domnului, iar în credința populară, respectarea lor aduce protecție, sănătate și belșug pentru întreaga familie.

CITEȘTE ȘI: Sfântul Andrei, tradiții și superstiții. Ce NU ai voie sub nicio formă să faci azi, 30 noiembrie 2024

Tags:
Iți recomandăm
Turiștii neatenți, obligați să plătească o taxă extra de 60 de lei. Care este motivul
Știri
Turiștii neatenți, obligați să plătească o taxă extra de 60 de lei. Care este motivul
De ce i-a dat Marian Grozavu 500 de lei Biancăi, la prima întâlnire. Ce trebuia să facă ea cu banii
Știri
De ce i-a dat Marian Grozavu 500 de lei Biancăi, la prima întâlnire. Ce trebuia să facă ea cu banii
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și vine toamna, de fapt
Gandul.ro
Meteorologii Accuweather au schimbat prognoza. Pe ce dată exactă se schimbă vremea și...
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Prosport.ro
FOTO. Cea mai frumoasă prezentatoare TV, apariție mai mult decât îndrăzneață
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi impracticabilă ore întregi”
Adevarul
Capcana unei vacanțe în Egipt despre care agențiile nu vorbesc: „marea poate fi...
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
Digi24
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul...
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre...
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu că am fost nevasta lui Ilie Năstase! Aștept banii!” Nevasta lui Pastramă a fugit iar la Dubai!
Click.ro
Brigitte, câștig de cauză în procesul cu Raluca Podea! „Și-a făcut imagine pe spatele meu...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Digi 24
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Digi24
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a stat acolo
Promotor.ro
Ce au descoperit mecanicii sub capota unui SUV după 250.000 de KM? 11 ani a...
Ai văzut-o? Edith Maria, o minoră din București, a dispărut de acasă și nu s-a mai întors. Mama ei o caută cu disperare
kanald.ro
Ai văzut-o? Edith Maria, o minoră din București, a dispărut de acasă și nu s-a...
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia l-a înjunghiat de două ori, în bucătărie, după o ceartă
StirileKanalD
Gheorghe a fost ucis de soția sa, în timp ce organizau parastasul mamei sale. Femeia...
Marcela Fota are vreo afinitate în ceea ce îl privește pe partenerul de viață al Elenei Udrea? Cum l-a complimentat interpreta de muzică populară pe acesta?
kfetele.ro
Marcela Fota are vreo afinitate în ceea ce îl privește pe partenerul de viață al...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:
observatornews.ro
Și-a cumpărat o casă, iar iubitul de 11 ani îi plătește chirie, deși locuiesc împreună:...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
Fanatik.ro
Lovitură pentru Mircea Lucescu! Louis Munteanu ratează meciul cu Cipru. Update exclusiv
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada Generației de Aur, din ce face bani
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Iulian Filipescu. Ce face acum preferatul lui Anghel Iordănescu din perioada...
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o minciună grosolană
Capital.ro
Verdict pentru Călin Georgescu după alegeri. Ambasadorul României în SUA a făcut anunțul: E o...
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate întâmpla ca în Spania
Capital.ro
Risc de blackout în România. Europarlamentarul Dan Nica: Am luat niște decizii proaste. Se poate...
Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până acum
evz.ro
Cine i-a pus de fapt capac Elenei Udrea. Personajul e unul secundar, cel putin până...
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
Gandul.ro
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată...
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
as.ro
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la 57 de ani
A1
Tania Budi a făcut furori la malul mării! Cum arată în costum de baie la...
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește drumul în viață și are parte de reușite în lanț. Veniturile ei cresc când se așteaptă mai puțin
radioimpuls.ro
HOROSCOPUL săptămânii 8-14 septembrie 2025. O zodie are numeroase motive să zâmbească! Aceasta își găsește...
Alexandru, fiul cel mare al lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
Fanatik.ro
Alexandru, fiul cel mare al lui Ion Țiriac, imagine surprinzătoare. Cum a reacționat Sorana Cîrstea
Cum a ajuns să piardă Ilie Năstase 3 milioane de dolari. Greșelile care i-au adus sancțiuni aspre: ”Așa era el”
Fanatik.ro
Cum a ajuns să piardă Ilie Năstase 3 milioane de dolari. Greșelile care i-au adus...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
Turiștii neatenți, obligați să plătească o taxă extra de 60 de lei. Care este motivul
Turiștii neatenți, obligați să plătească o taxă extra de 60 de lei. Care este motivul
De ce i-a dat Marian Grozavu 500 de lei Biancăi, la prima întâlnire. Ce trebuia să facă ea cu banii
De ce i-a dat Marian Grozavu 500 de lei Biancăi, la prima întâlnire. Ce trebuia să facă ea cu banii
Maria a demascat minciuna crasă a ispitei Oana Monea! Ce i-ar fi zis, de fapt, mama lui Marius Avram
Maria a demascat minciuna crasă a ispitei Oana Monea! Ce i-ar fi zis, de fapt, mama lui Marius Avram
Test de inteligență | Dacă 2+7=27, 4+4=24, 5+9=42, atunci cât este 6+0?
Test de inteligență | Dacă 2+7=27, 4+4=24, 5+9=42, atunci cât este 6+0?
Domnul Marian a recunoscut tot: Bianca a rămas sau nu însărcinată la Insula Iubirii?
Domnul Marian a recunoscut tot: Bianca a rămas sau nu însărcinată la Insula Iubirii?
Radu Bucălae şi soţia, planuri date peste cap! Au aşteptat 10 ani momentul, dar… „Facem rugăciuni ...
Radu Bucălae şi soţia, planuri date peste cap! Au aşteptat 10 ani momentul, dar… „Facem rugăciuni mai intense și sperăm să reușim în septembrie”
Vezi toate știrile
×