BANC | „Bulă, ai luat tot?”

BANC | "Bulă, ai luat tot?"
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Ziua bună se cunoaște încă de dimineață, așa că trebuie începută cu zâmbetul pe buze. Iar pentru asta am pregătit un banc care cu siguranță o să te amuze copios. Protagoniștii de astăzi sunt Bulă și Bubulina care pleacă în concediu la mare. Deznodământul este hilar.

Bulă pleacă la mare fără Bubulina. Înainte să iasă pe ușă, nevasta îi spune:

– Bulă, ai luat tot?

– Da, Bubulino.

– Păi și verigheta? Văd nu o porți!

– Bubulino, pe canicula asta?!

Un reprezentant de vânzări, o secretată și un manager găsesc o lampă veche

Un reprezentant de vânzări, o secretară și un manager găsesc o lampă veche. O freacă și apare un duh:

„Fiecare are dreptul la o dorință.”

Secretara: „Vreau să fiu pe un iaht în Bahamas, fără griji.” – Puf! Dispare.

Reprezentantul: „Vreau să fiu pe o plajă în Hawaii, cu limonadă și dragostea vieții mele.” – Puf! Dispare.

Managerul: „Vreau ca cei doi să fie înapoi în birou după pauza de prânz.”

Morala: Lasă-ți șeful să vorbească primul.

Alte bancuri amuzante

Dumnezeu îl cheamă pe Sfântul Petru și îi dă un cazan mare cu inteligență:

-Uite, ia polonicul ăsta și împarte la oameni!

Împarte Sfântul Petru ce împarte și vede că ajunge la jumătatea cazanului.

-Ce să fac, Doamne, că am ajuns la jumătate și se termină repede inteligența?

-Împarte cu lingura!, îi zice Dumnezeu.

Împarte Sfântul Petru ce împarte și iar vine la Dumnezeu:

-Mai am un pic, ce să fac?

-Dă cu lingurița acum!

Sfântul Petru mai dă ce mai dă și apoi vine din nou:

-Doamne, am terminat cazanul. Ce mai fac acum?

Dumnezeu:

-Acum dă-le diplome!

 

— Ai grijă! Soțul ne urmărește!

— Ne urmărește? Pe noi? Nici nu știu cine sunteți!

— Adevărul că eu sunt soțul, deci sunteți respins de pe lista suspecților.

— Ce??

— Scuze, soțul a folosit telefonul meu să te verifice! Noroc că nu i-ai spus secretul nostru :))

— Ce secret? Habar n-am cine sunteți!

— Tot soțul sunt, vroiam să mă duc la sigur!

 

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