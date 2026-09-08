Harry s-a întors în țară, dar coroana rămâne cu ușa încuiată. Charles îi transmite fiului său: ești aici în nume propriu

Regele Charles al III-lea a pus capăt speculațiilor privind o posibilă revenire oficială a Prințului Harry și a lui Meghan Markle în rândul membrilor activi ai Familiei Regale. Deși Ducele și Ducesa de Sussex s-au întors să locuiască în Marea Britanie, Palatul a stabilit clar că cei doi vor fi tratați, în activitatea lor publică, ca „cetățeni privați”, nu îl reprezintă pe suveran și nu pot desfășura activități în numele Familiei Regale. Mai mult, folosirea titulaturilor de Alteță Regală – HRH – rămâne suspendată, iar proiectele lor comerciale și caritabile sunt considerate inițiative strict personale. Clarificarea nu a venit printr-o declarație informală, ci printr-o scrisoare transmisă, la indicația Regelui, unor înalți reprezentanți ai Guvernului, armatei și administrației locale, după ce Palatul ar fi primit mai multe solicitări de lămurire privind noul statut al cuplului Sussex.

Regele Charles trasează o linie clară după revenirea lui Harry și Meghan

Întoarcerea Ducelui și Ducesei de Sussex în Marea Britanie nu înseamnă și revenirea lor în ceea ce britanicii numesc „The Firm”, structura oficială a Familiei Regale. Potrivit The Telegraph, Regele Charles a decis că Harry și Meghan trebuie tratați drept „cetățeni privați” și că nu reprezintă Familia Regală în activitățile lor.

Clarificarea este importantă tocmai pentru că revenirea cuplului în Regatul Unit putea alimenta impresia unei împăcări instituționale și a unei eventuale reintegrări în mecanismul oficial al monarhiei. Palatul transmite acum că, indiferent de relațiile personale din interiorul familiei, statutul public al celor doi rămâne separat de Coroană.

Harry și Meghan nu sunt membri activi ai Familiei Regale și nu vor putea desfășura angajamente oficiale în numele suveranului.

Scrisoare trimisă Guvernului, armatei și reprezentanților Regelui

Poziția a fost explicată într-o scrisoare redactată de un reprezentant al Regelui. Lord Chamberlain, unul dintre cei mai importanți oficiali ai Casei Regale britanice, a transmis documentul unor membri de rang înalt ai Guvernului, reprezentanților armatei și Lord Lieutenants, reprezentanții monarhului în diferitele comitate ale Regatului Unit.

Demersul ar fi devenit necesar după ce au existat „mai multe solicitări de îndrumare” cu privire la modul în care trebuie privit și gestionat statutul public al Ducelui și Ducesei de Sussex după întoarcerea lor.

Documentul precizează că informațiile sunt transmise la indicația Regelui, iar o copie a ajuns și la echipa Sussex. În acest fel, Charles încearcă să elimine orice ambiguitate legată de revenirea fiului său în țară și de eventualul rol oficial pe care acesta l-ar putea avea.

Harry și Meghan nu îl reprezintă pe Rege

Mesajul central este lipsit de echivoc: Ducele și Ducesa de Sussex nu îl reprezintă pe suveran și nu sunt membri activi ai Familiei Regale.

Asta înseamnă că simplul fapt că Harry și Meghan locuiesc din nou în Marea Britanie nu le redă poziția pe care o aveau înainte de retragerea din îndatoririle regale. Nu există o revenire automată la angajamente oficiale, reprezentarea monarhului sau participarea la activități în numele Casei Regale.

Din punct de vedere instituțional, Palatul separă astfel două lucruri care pot fi ușor confundate: Harry rămâne fiul Regelui și membru al Familiei Regale prin naștere, însă aceasta nu înseamnă că a redevenit un reprezentant oficial al monarhiei.

Titulaturile de Alteță Regală rămân suspendate

Scrisoarea clarifică și unul dintre cele mai sensibile aspecte ale statutului cuplului: folosirea formulelor His Royal Highness și Her Royal Highness – Alteța Sa Regală.

Potrivit documentului citat de publicația britanică, utilizarea acestor titulaturi rămâne suspendată. Cu alte cuvinte, întoarcerea în Marea Britanie nu modifică înțelegerea existentă în privința HRH și nu readuce automat privilegiile de reprezentare asociate statutului de membri activi ai Familiei Regale.

Harry și Meghan rămân Ducele și Ducesa de Sussex, însă nu își reiau pozițiile oficiale pe care le aveau înainte de retragerea din prima linie a monarhiei.

Nici activitatea caritabilă nu va fi făcută în numele Familiei Regale

Palatul a mers mai departe și a clarificat inclusiv statutul proiectelor caritabile ale celor doi. Orice astfel de activitate desfășurată de Harry și Meghan va reprezenta o chestiune personală și va fi realizată în calitate privată, nu în numele Regelui sau al Familiei Regale.

Același principiu se aplică intereselor lor comerciale. În formularea documentului, poziția Ducelui și Ducesei de Sussex este comparabilă cu cea a unor cetățeni privați care au propriile interese comerciale și caritabile.

Este o delimitare importantă pentru Harry și Meghan, care după plecarea din rolurile regale și-au construit o viață profesională independentă, în afara mecanismului oficial al monarhiei.

Înapoi în Marea Britanie, dar nu înapoi în „Firmă”

Mesajul transmis de Palat poate fi rezumat într-o diferență esențială: Harry s-a întors în Marea Britanie, dar nu s-a întors în „The Firm”.

Regele Charles pare astfel să separe relația de familie de statutul constituțional și instituțional al fiului său. Revenirea Ducelui și Ducesei de Sussex în țară nu trebuie interpretată drept o restaurare a vechiului lor rol și nici drept începutul unei formule în care cei doi ar putea reprezenta din nou Coroana.

Prin transmiterea scrisorii către instituțiile relevante și către propria echipă a cuplului Sussex, Palatul încearcă să se asigure că nu există confuzie în privința modului în care Harry și Meghan trebuie prezentați sau tratați în contexte oficiale.

Deocamdată, linia trasată de Rege este foarte clară: fiul său s-a întors acasă, dar nu s-a întors la serviciu pentru Coroană.

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