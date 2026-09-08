Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: ”Refuz din start”

Cheloo, descalificat de la Asia Express 2026? Gestul care a lăsat-o mască pe Irina Fodor: ”Refuz din start”
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Cheloo a refuzat să facă o probă la Asia Express
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Asia Express a început de doar două zile la Antena 1, însă problemele nu au întârziat să apară. Cheloo a refuzat să participe la una dintre primele probe din cursa pentru imunitate, iar decizia artistului a ridicat deja semne de întrebare. Va ajunge echipa sa să fie descalificată din cauza refuzului? Ce reacție a avut Irina Fodor când a aflat că artistul nu vrea să participe.

În a doua zi de competiție, concurenții au primit o provocare neașteptată pe Drumul Mătăsii. Înainte de startul cursei pentru prima imunitate, Irina Fodor le-a prezentat proba, care presupunea să învețe și să interpreteze Lazgi, un dans tradițional din Uzbekistan, inclus în patrimoniul UNESCO.

„Acum am să vă povestesc despre Lazgi, este numele unui dans, dansul național al Uzbekistanului, înscris pe lista UNESCO. Unii spun că dansul imită flacăra vieții. Alții spun că imită trezirea sufletului, momentul în care omul devine conștient de propria existență. În timp, acest dans a devenit simbolul sufletului uzbec. Liber, expresiv, viu. Este momentul perfect pentru a începe cursa pentru prima imunitate de pe Drumul Mătăsii.”, a spus Irina Fodor.

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Sursa foto: Instagram

Cheloo a refuzat să facă o probă

Cheloo a spus imediat că nu dorește să ia parte la această activitate și a explicat că nu dansează de aproximativ 35 de ani și că nu se regăsește într-o asemenea provocare. Artistul a precizat că, deși respectă tradiția și dansul uzbec, consideră că proba nu i se potrivește.

Irina Fodor i-a transmis că refuzul este posibil, însă alegerea vine cu o consecință pentru echipă. Astfel, concurenții au primit o penalizare, urmând să pornească ultimii în cursă.

Cheloo: Nu vreau să fac! Unu la mână, mă respect ca bărbat și nu fac așa ceva, nici eu și nici el! (…) Nu mă identific cu așa ceva, poate fetele se identifică. Dar asta nu e o chestie pentru bărbați! Punct.

Irina Fodor: Nu e nimic, există și această posibilitate, să refuzați. Sigur!

Cheloo: Pe mine nu mă interesează nimic. Eu nu dansez, din principiu, de 35 de ani. Împreună am dansat de două ori în viață. Sunt împotriva dansului. Punct. O simulare de epilepsie pot să fac, aici. Le respect dansul, nu este un dans pentru bărbați.

Irina Fodor a spus și pedeapsa pe care o va primi echipa lui Cheloo. Cântărețul și Mihai Ban au pornit în cursă cu 30 de minute mai târziu decât ultima echipă plecată pe traseu. Cheloo nu s-a lăsat impresionat de sancțiune și a rămas ferm pe poziții, spunând că nu îl interesează penalizarea.

„Singura pedeapsă va fi că veți pleca mai târziu cu 30 de minute după ultima echipă.”, a transmis Irina Fodor concurenților.

„Nu mă interesează, plecăm ultimii.”, a fost răspunsul lui Cheloo.

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