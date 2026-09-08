Ce se întâmplă cu somnul tău dacă stai pe telefon înainte de culcare. De ce nu doar lumina e problema

Ce se întâmplă cu somnul tău dacă stai pe telefon înainte de culcare. De ce nu doar lumina e problema
Sursa foto: Shutterstock
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Obiceiul de a verifica telefonul înainte de culcare este adesea asociat cu un somn mai prost, iar lumina albastră a ecranelor a fost mult timp considerată principalul vinovat, însă lucrurile sunt mai complicate. Specialiștii spun că nu doar lumina contează, ci și ceea ce facem pe telefon și, mai ales, timpul pe care îl petrecem treji în loc să dormim.

Pentru mulți oameni, telefonul este ultimul lucru pe care îl folosesc înainte de a adormi. Câteva minute petrecute pe rețelele de socializare se pot transforma cu ușurință într-o jumătate de oră sau chiar mai mult.

De-a lungul timpului, lumina albastră emisă de ecrane a fost indicată drept unul dintre principalii factori care ne afectează somnul. Expunerea la lumină seara poate influența ritmul circadian, ceasul intern care ajută organismul să stabilească perioadele de somn și de veghe.

Efectul telefonului este însă mai complex, iar lumina albastră nu pare să explice singură problemele de somn asociate utilizării dispozitivelor seara, arată BBC.

De ce telefonul te poate ține treaz

Una dintre cele mai simple explicații este și una dintre cele mai importante: timpul petrecut pe telefon este timp în care nu dormi.

Dacă intenționezi să te culci la ora 23:00, dar continui să urmărești videoclipuri, să citești știri sau să verifici postări până la miezul nopții, durata somnului scade indiferent de efectul pe care lumina ecranului îl are asupra organismului.

Contează și tipul activității. Conținutul care provoacă emoții puternice, conversațiile, jocurile sau derularea continuă a postărilor pot menține creierul într-o stare de alertă într-un moment în care ar trebui să se pregătească pentru somn.

Notificările reprezintă o altă problemă. Sunetele, vibrațiile sau simpla tentație de a verifica dacă ai primit un mesaj pot întrerupe rutina de seară și pot face mai dificilă desprinderea de telefon.

Sursa foto: Shutterstock

Cât de mult contează lumina albastră

Lumina poate influența ceasul biologic, însă simpla eliminare a luminii albastre nu rezolvă automat problema.

Potrivit specialiștilor citați de BBC, efectul unui ecran de telefon asupra ritmului circadian depinde de mai mulți factori, printre care intensitatea luminii și durata expunerii. Un ecran mic, folosit la o luminozitate redusă, poate avea un efect mai redus asupra ritmului circadian decât sugerează uneori avertismentele despre lumina albastră.

Asta înseamnă și că funcțiile de tip „Night Shift”, care schimbă culorile ecranului spre tonuri mai calde, nu reprezintă o soluție garantată pentru un somn mai bun. Ele pot face ecranul mai confortabil seara, dar nu elimină timpul petrecut pe dispozitiv și nici stimularea produsă de conținut.

Nu este obligatoriu ca telefonul să dispară complet din rutina de seară. Mai important poate fi modul în care îl folosești.

Reducerea luminozității ecranului, evitarea conținutului foarte stimulant și oprirea notificărilor pot limita unele dintre efecte. De asemenea, stabilirea unei ore după care nu mai verifici rețelele de socializare poate împiedica cele „cinci minute” de stat pe telefon să se transforme într-o oră.

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