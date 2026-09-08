Căsătorită de peste 30 de ani, dar singurătatea tot și-a făcut loc. Mărturisirea surprinzătoare a solistei trupei The Bangles

Susanna Hoffs, vocea inconfundabilă a trupei The Bangles, deschide un nou capitol la 67 de ani. Artista lansează pe 18 septembrie „The List”, primul său album alcătuit din piese originale după mai bine de 14 ani, un proiect profund personal în care vorbește despre iubire, dor, pierdere, singurătate, îmbătrânire și reinventare. Deși este căsătorită de peste trei decenii cu regizorul Jay Roach, Hoffs recunoaște că plecarea celor doi copii de acasă a lăsat un gol și a făcut-o să privească diferit această etapă a vieții. Din toate aceste experiențe s-au născut cântecele noului disc, înregistrat chiar în casa artistei și realizat alături de numeroși muzicieni, printre care Rufus Wainwright și Dan Wilson. Iar Hoffs nu renunță nici la ingredientele care au însoțit rock-ul dintotdeauna: la 67 de ani, spune ea, există în continuare sex, iubire și rock ‘n’ roll despre care merită să scrii.

Muzica este prezentă de dimineața până seara în viața Susannei Hoffs

Pentru Susanna Hoffs, muzica se află la „începutul, mijlocul și sfârșitul fiecărei zile”. Așa că, atunci când a simțit că este pregătită să înceapă lucrul la cel de-al cincilea album solo de studio, The List, materia primă exista deja în mintea și în viața ei.

Artista a povestit pentru PEOPLE că a început să lucreze împreună cu producătorul CJ Camerieri, iar procesul s-a transformat treptat într-o explorare a experiențelor acumulate în ultimele patru decenii. Deși Hoffs nu a dispărut din muzică în toți acești ani și a continuat să lanseze diferite proiecte, The List reprezintă primul său album cu muzică originală complet nouă după mai bine de 14 ani.

Procesul de creație nu începea neapărat cu o melodie sau cu un text atent pregătit. De multe ori, Hoffs și Camerieri pur și simplu începeau să vorbească, iar conversația ajungea singură într-un cântec.

„CJ spunea mereu că începeam să povestesc ceva care poate nici măcar nu avea vreo legătură cu ceea ce făceam, dar povestea prindea viață și, cumva, își găsea drumul în cântec”, povestește artista. „Erau povești din viața mea sau lucruri care pur și simplu îmi apăreau în minte. Nici măcar nu știu exact de unde vin.”

Albumul a fost înregistrat acasă, nu într-un studio

Hoffs și Camerieri au ales să înregistreze albumul chiar în casa artistei, nu într-un studio tradițional. A fost un cadru potrivit pentru un disc construit din amintiri și experiențe personale, mai ales că Susanna Hoffs avea patru decenii de viață și carieră din care putea extrage povești.

Iubirea și dorul, pierderea și singurătatea, reinventarea și descoperirea propriei identități au devenit teme ale noului material. În loc să fugă de vulnerabilitatea care vine odată cu trecerea timpului, artista a decis să o transforme în muzică.

Iar una dintre temele care apar pe album este o senzație aparent surprinzătoare pentru cineva care se află de peste 30 de ani într-o căsnicie fericită: singurătatea.

Căsătorită de peste 30 de ani, dar vorbește deschis despre singurătate

Susanna Hoffs este căsătorită cu regizorul Jay Roach de mai bine de trei decenii, însă spune că sentimentul de singurătate poate apărea indiferent de situația sentimentală a unei persoane. Este, în opinia sa, o experiență profund umană și una cu care aproape oricine se poate identifica într-un anumit moment al vieții.

Pentru ea, schimbarea majoră a venit odată cu plecarea copiilor de acasă. Cei doi au crescut, au propriile vieți de adulți, iar casa familiei a intrat în etapa cunoscută drept „cuibul gol”.

„Uneori te poți simți în continuare singur atunci când casa a rămas goală, pentru că cei doi copii ai noștri au crescut și au plecat. Uneori, chiar și atunci când ai prieteni, rămân anumite goluri”, explică Hoffs.

Ajunsă la această etapă a vieții, artista a descoperit că există foarte multe lucruri despre care poate scrie. Copiii nu mai sunt acasă, anii au trecut, relațiile se schimbă, iar propria identitate trebuie uneori regândită.

La 67 de ani, Susanna Hoffs spune că mai există sex, iubire și rock ‘n’ roll

Tonul albumului nu este însă exclusiv melancolic. Hoffs privește această etapă și ca pe o perioadă în care viața continuă să ofere subiecte, emoții și experiențe.

Și rezumă lucrurile într-o formulă cât se poate de rock ‘n’ roll: „Există întotdeauna sex, iubire și rock ‘n’ roll despre care să scrii.”

Capacitatea de a vorbi atât de deschis despre propriile emoții a fost alimentată și de o altă experiență artistică din ultimii ani. Hoffs și-a publicat romanul de debut, This Bird Has Flown, iar scrierea cărții a obligat-o să-și dezvolte într-un mod diferit talentul de povestitor și i-a deschis o lume creativă nouă.

Ideile din literatură și cele din muzică au început astfel să se intersecteze. Hoffs spune că, pe parcursul mai multor ani, s-a produs o suprapunere între lucrurile asupra cărora reflecta, poveștile pe care le avea în minte și ceea ce avea să devină noul album.

Rufus Wainwright și Dan Wilson, printre artiștii implicați în noul proiect

CJ Camerieri i-a făcut cunoștință Susannei Hoffs cu o întreagă comunitate de muzicieni pe care aceasta îi descrie drept oameni extraordinari și, în același timp, instrumentiști excepționali. Pentru artistă, această dimensiune colectivă a proiectului a devenit una dintre cele mai frumoase părți ale realizării albumului.

Pe The List apar colaborări cu Rufus Wainwright, Dan Wilson, Edie Brickell, Ryan Lerman, Desure, Jesse Harris, Ny Oh, Grant Milliken, Spencer Zahn, Greg Leisz și Larry Goldings, alături de alți muzicieni.

Hoffs spune că posibilitatea de a fi vulnerabilă în fața oamenilor cu care lucrează reprezintă una dintre experiențele pe care le apreciază cel mai mult. Albumul a devenit astfel rezultatul unei colaborări în care perfecțiunea tehnică nu este suficientă dacă lipsește emoția.

Primul album cu muzică originală după mai bine de un deceniu

În perioada în care nu a lansat un album complet cu piese originale, Susanna Hoffs nu a încetat să lucreze. A publicat două albume care au inclus reinterpretări ale unor cântece și înregistrări mai vechi recuperate, însă The List marchează revenirea la un material alcătuit din creații complet noi.

După mai bine de un deceniu, artista a simțit că venise momentul să creeze din nou de la zero și să trimită aceste cântece noi în lume.

„Nu mă abțin. Vreau ca fiecare notă, fiecare silabă să conteze cu adevărat. Este important”, spune Hoffs.

Pentru ea, muzica se întoarce inevitabil la experiența umană. Tocmai acesta este motivul pentru care oamenii se regăsesc în cântece: pentru că emoțiile despre care vorbesc sunt aceleași pe care le trăiesc și ei. Din perspectiva sa, vulnerabilitatea și emoția sunt aproape imposibil de separat de meseria de muzician.

Cântecul care poate ajunge la cineva exact când are inima frântă

În cele din urmă, după zeci de ani de carieră, explicația Susannei Hoffs pentru faptul că încă face muzică rămâne extrem de simplă: îi place să cânte, mai ales atunci când are în față un cântec bun.

Muzica îi oferă senzația că este transportată într-un alt loc, dar există și speranța că o piesă lansată astăzi poate ajunge cândva la o persoană exact în momentul în care aceasta are nevoie de ea.

Poate fi cineva care trece printr-o despărțire și găsește în acel cântec ceva care îl ajută să depășească momentul, așa cum muzica a ajutat-o și pe Hoffs de-a lungul propriei vieți. Pentru solista The Bangles, tocmai această legătură nevăzută dintre artist și ascultător face ca muzica să rămână, înainte de orice, „un dar”.

Noul album al Susannei Hoffs, The List, va fi lansat pe 18 septembrie.

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