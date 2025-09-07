Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi

Sfânta Maria Mică este o sărbătoare extrem de importantă în calendarul creștin ortodox. Pe data de 8 septembrie, credincioșii celebrează Nașterea Maicii Domnului, zi notată cu cruce roșie în calendar. În această zi sfântă, creștinii dau de pomană pachete pentru sufletele celor adormiți.

Este foarte important ca în această zi de mare sărbătoare să nu îi uităm pe cei dragi, care nu mai sunt printre noi. Credincioșii merg la biserică și aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți. Potrivit tradiției, produsele care se oferă de pomană în această zi au o semnificație foarte importantă în religia creștin-ortodoxă, dar și cea catolică.

Ce trebuie să dai de pomană de Sfânta Maria Mică

De Sfânta Maria Mică se dau de pomană, în special, fructele toamnei. Dacă alegi să oferi nuci pe data de 8 septembrie, trebuie să știi că acest lucru simbolizează înțelepciune, protecție divină și echilibru între trup și suflet. Dincolo de încărcătura lor spirituală, nucile sunt extrem de bune și pentru sănătate, fiind recunoscute și pentru reglarea sistemului nervos, dar și digestiv.

Alți creștini preferă să dea de pomană mere. Aceste fructe sunt asociate cu bucuria, prosperitatea și rezistența în fața tentațiilor. Acest lucru are legătură cu momentul în care Eva a mușcat dintr-un măr, din pomul interzis de Dumnezu, fiind ispitită de satana.

De Sfânta Maria Mică, se dau de pomană și struguri. Potrivit tradițiilor, strugurii reprezintă bogăția, belșugul și buna dispoziție. Se spune că atunci când strugurii sunt culeși, participă mai mulți membri ai familiei, iar de aici se obține vinul.

Cireșele sunt considerate aducătoare de fericire, noroc și prosperitate pe toate planurile. Aceste fructe delicioase sunt considerate un simbol al frumuseții, atât celei fizice, cât și sufletești. Credincioșii obișnuiesc să dea de pomană și cireșe, datorită gustului dulce și extrem de bun.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie

„Cei ce ați născut pe Maica Vieții noastre, de Dumnezeu Năcătoarea și Pururea Fecioara Maria, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile! Luați aminte la sărăcia noastră sufletească și trupească, și îmbogățiți-ne pe noi în Dumnezeu. Sfântă Ana, ridică sfintele tale mâini, cu care ai îmbrățișat pe Împărăteasa Cerului și a pământului, către Părintele îndurărilor și a toată mângâierea! Ca astfel, trecând cu vederea mulțimea păcatelor noastre, să ne păzească pe noi de foamete, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Așează, Sfântă Ana, în inimile conducătorilor țării acesteia cele bune pentru sfintele lui Dumnezeu biserici! Păzește pe cei ce te cheamă pe tine de moartea cea fără de veste. Apără-ne de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Împacă neînțelegerile din familii, fii sprijin celor neputincioși. Celor căzuți în adâncul păcatelor, luminează-le mintea, ca să se întoarcă la pocăință. Iar în vremea plecării noastre din viața aceasta, să ne aperi pe noi de cei ce se silesc a vâna sufletele noastre. Bucură-te, Ioachime, sfeșnicul lui Dumnezeu, cel în fapte bune îmbătrânit, prin care întristarea nerodirii s-a pierdut. Veselește-te, că Fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu, născând pe Hristos Domnul. Luminează-ne și pe noi spre fapte bune, cel ce ești luminătorul celor din întunericul necunoștinței, dulce mângâietor al celor întristați și îndemnătorul celor însoțiți în Sfânta Taină a Cununiei. Bucură-te, Sfântă Ana, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești. Veselește-te, lauda femeilor și cununa maicilor, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine, ceea ce ne împlinești cererile cele bune, bogăția săracilor și a văduvelor! Ne bucurăm și noi, văzând că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului. Fii și de acum înainte, Sfântă Ana, ajutătoarea și mângâierea celor care-și doresc copilași, grabnică tămăduire a celor neputincioși. Căci niciodată nu te-ai ascuns de la năzuința noastră! Ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea Dumnezeirii, ai răsărit crinul fecioriei și ai hrănit pe Hrănitoarea Vieții. Oamenii au primit atâta mângâiere și încredințarea că vor fi răscumpărați atunci când te-au văzut pe tine alăptând pe Maica Izbăvitorului! Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, statornicia și răbdarea voastră să ne-o împărtășiți și nouă, celor nevrednici și păcătoși. Ca văzând dragostea voastră, Dumnezeu să ne dea timp de pocăință și de întoarcere. Bucurați-vă și ajutați-ne și pe noi să ne bucurăm împreună cu voi, în Împărăția Cerurilor! Amin.”

