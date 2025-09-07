Acasă » Știri » Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi

Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi

De: Mirela Loșniță 07/09/2025 | 12:21
Ce este bine să dai de pomană de Sfânta Maria Mică. Tradiții și semnificații importante pentru această zi

Sfânta Maria Mică este o sărbătoare extrem de importantă în calendarul creștin ortodox. Pe data de 8 septembrie, credincioșii celebrează Nașterea Maicii Domnului, zi notată cu cruce roșie în calendar. În această zi sfântă, creștinii dau de pomană pachete pentru sufletele celor adormiți.

Este foarte important ca în această zi de mare sărbătoare să nu îi uităm pe cei dragi, care nu mai sunt printre noi. Credincioșii merg la biserică și aprind lumânări pentru sufletele celor adormiți. Potrivit tradiției, produsele care se oferă de pomană în această zi au o semnificație foarte importantă în religia creștin-ortodoxă, dar și cea catolică.

Ce trebuie să dai de pomană de Sfânta Maria Mică

De Sfânta Maria Mică se dau de pomană, în special, fructele toamnei. Dacă alegi să oferi nuci pe data de 8 septembrie, trebuie să știi că acest lucru simbolizează înțelepciune, protecție divină și echilibru între trup și suflet. Dincolo de încărcătura lor spirituală, nucile sunt extrem de bune și pentru sănătate, fiind recunoscute și pentru reglarea sistemului nervos, dar și digestiv.

Alți creștini preferă să dea de pomană mere. Aceste fructe sunt asociate cu bucuria, prosperitatea și rezistența în fața tentațiilor. Acest lucru are legătură cu momentul în care Eva a mușcat dintr-un măr, din pomul interzis de Dumnezu, fiind ispitită de satana.

Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru a participa la reality show-ul produs de Antena 1
Câți BANI au primit cuplurile de la Insula Iubirii 2025, de fapt, pentru...

De Sfânta Maria Mică, se dau de pomană și struguri. Potrivit tradițiilor, strugurii reprezintă bogăția, belșugul și buna dispoziție. Se spune că atunci când strugurii sunt culeși, participă mai mulți membri ai familiei, iar de aici se obține vinul.

Cireșele sunt considerate aducătoare de fericire, noroc și prosperitate pe toate planurile. Aceste fructe delicioase sunt considerate un simbol al frumuseții, atât celei fizice, cât și sufletești. Credincioșii obișnuiesc să dea de pomană și cireșe, datorită gustului dulce și extrem de bun.

Rugăciunea pe care este bine să o rostești de Sfânta Maria Mică, pe 8 septembrie

„Cei ce ați născut pe Maica Vieții noastre, de Dumnezeu Năcătoarea și Pururea Fecioara Maria, păziți-ne cu rugăciunile voastre de toate primejdiile! Luați aminte la sărăcia noastră sufletească și trupească, și îmbogățiți-ne pe noi în Dumnezeu.

Sfântă Ana, ridică sfintele tale mâini, cu care ai îmbrățișat pe Împărăteasa Cerului și a pământului, către Părintele îndurărilor și a toată mângâierea! Ca astfel, trecând cu vederea mulțimea păcatelor noastre, să ne păzească pe noi de foamete, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri și de războiul cel dintre noi. Așează, Sfântă Ana, în inimile conducătorilor țării acesteia cele bune pentru sfintele lui Dumnezeu biserici!

Păzește pe cei ce te cheamă pe tine de moartea cea fără de veste. Apără-ne de vrăjmașii cei văzuți și de cei nevăzuți. Împacă neînțelegerile din familii, fii sprijin celor neputincioși. Celor căzuți în adâncul păcatelor, luminează-le mintea, ca să se întoarcă la pocăință. Iar în vremea plecării noastre din viața aceasta, să ne aperi pe noi de cei ce se silesc a vâna sufletele noastre.

Bucură-te, Ioachime, sfeșnicul lui Dumnezeu, cel în fapte bune îmbătrânit, prin care întristarea nerodirii s-a pierdut. Veselește-te, că Fiica ta s-a făcut Biserică a lui Dumnezeu, născând pe Hristos Domnul. Luminează-ne și pe noi spre fapte bune, cel ce ești luminătorul celor din întunericul necunoștinței, dulce mângâietor al celor întristați și îndemnătorul celor însoțiți în Sfânta Taină a Cununiei.

Bucură-te, Sfântă Ana, ceea ce ești dăruitoare îmbelșugată și de cele pământești. Veselește-te, lauda femeilor și cununa maicilor, ascultătoare blândă a celor ce te cheamă pe tine, ceea ce ne împlinești cererile cele bune, bogăția săracilor și a văduvelor!

Ne bucurăm și noi, văzând că prin nașterea ta s-a stins datoria păcatului. Fii și de acum înainte, Sfântă Ana, ajutătoarea și mângâierea celor care-și doresc copilași, grabnică tămăduire a celor neputincioși. Căci niciodată nu te-ai ascuns de la năzuința noastră! Ceea ce în chip nemijlocit vezi frumusețea Dumnezeirii, ai răsărit crinul fecioriei și ai hrănit pe Hrănitoarea Vieții. Oamenii au primit atâta mângâiere și încredințarea că vor fi răscumpărați atunci când te-au văzut pe tine alăptând pe Maica Izbăvitorului!

Sfinților și Dumnezeieștilor Părinți Ioachim și Ana, statornicia și răbdarea voastră să ne-o împărtășiți și nouă, celor nevrednici și păcătoși. Ca văzând dragostea voastră, Dumnezeu să ne dea timp de pocăință și de întoarcere. Bucurați-vă și ajutați-ne și pe noi să ne bucurăm împreună cu voi, în Împărăția Cerurilor! Amin.”

CITEȘTE ȘI: Tradiții și obiceiuri de Sfânta Maria Mică. Ce NU ai voie să faci pe 8 septembrie, ca să nu ai parte de ghinion tot anul

Tags:
Iți recomandăm
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Știri
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion…
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”
Știri
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mediafax
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit lui Dragoș Pătraru
Gandul.ro
Mănânci pâine feliată KB din supermarket? Din ce este făcută, de fapt, potrivit...
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
Prosport.ro
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în...
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii întregi
Adevarul
Palatul romilor, copie a Casei Albe, înnebunește Internetul. Doi vloggerii l-au prezentat lumii...
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Digi24
Secretele reginei Elisabeta a II-a: „E mai bine cu diavolul pe care-l cunoști”
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Mediafax
Accident grav în Iași: căruță lovită de autoutilitară. Doi oameni au murit
Parteneri
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare zi pentru a se menține tânără
CE SE ÎNTÂMPLĂ DOCTORE?
Cum arată Ileana Lazariuc acum, la 43 de ani, și ce aliment mănâncă în fiecare...
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Prosport.ro
FOTO. Cum arată seducătoarea de fotbaliști: „Nu mi-am făcut nicio operație”
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan...
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
Click.ro
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la...
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
WOWBiz.ro
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în...
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Mama ei zice că a făcut „o greșeală stupidă” și cere ajutor
Antena 3
O britanică de 23 de ani a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai....
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate de ministrul Rogobete
Digi 24
VIDEO Scandal major în Sănătate, după conferința de la Brașov a medicilor conspiraționiști: măsurile anunțate...
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre traiul veșnic dintre Putin și Xi
Digi24
Ar putea omul să devină nemuritor prin transplanturi de organe? Adevărul din spatele dialogului despre...
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Promotor.ro
Opel Frontera 2025 - „spaima” lui Duster? Ce am descoperit la testul din România
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul preliminar
kanald.ro
Abia acum s-a aflat! Ce a dus, de fapt, la producerea tragediei din Lisabona. Raportul...
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de ani și erau studenți cu planuri mari de viitor. O fată e în stare gravă:
StirileKanalD
Cristian și Adelin au murit în accidentul de la Budeasa. Aveau 21 și 23 de...
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți, este o diferență de 37 de ani
kfetele.ro
Cine este iubitul Cabiriei, fiica Maiei Morgenstern? Între cei doi, care abia au devenit părinți,...
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat ultima suflare la 75 de ani, la azil
WOWBiz.ro
Doliu în lumea boxului! A murit Joe Bugner, fostul campion la categoria grea. Și-a dat...
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu mașina de pe pod
observatornews.ro
Accident mortal în Berceni. Şoferul unui BMW a murit carbonizat după ce s-a prăbușit cu...
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: – Bulă, prosperitate înseamnă Mercedes, șampanie, vilă la Snagov
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
go4it.ro
Funcția care face senzație pe Samsung. Cei cu iPhone mai au de așteptat
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Descopera.ro
Cum să vezi GARANTAT eclipsa de Lună de duminică?
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă, chiar sub ochii soției. Ultimele lui cuvinte sunt tulburătoare
Viva.ro
Povestea tragică a unuia dintre cei mai mari actori ai României! A murit pe scenă,...
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius Constantin e mult mai mare decât Miruna Lazea
Fanatik.ro
Ce diferență uriașă de vârstă există între fosta „bestie” a Rapidului și soția sa. Marius...
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția sa, însărcinată cu al doilea copil. Video
Fanatik.ro
Casa fotbalistului ucrainean de la Benfica a fost bombardată de ruși! Mesajul transmis de soția...
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Capital.ro
Călin Georgescu, direct în fața judecătorilor. Ce se întâmplă cu fostul candidat la prezidențiale
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o acuză de DELAPIDARE
Romania TV
Scandal-monstru în GAŞCA ZURLI! Bucătărașul Lulu o calcă în picioare pe Mirela Retegan şi o...
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Go4Games
Cine a câștigat prima ediție a turneului de la București
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile înapoi
Capital.ro
Ora de iarnă 2025. Au renunțat la schimbarea orei. Unde nu se mai dau ceasurile...
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
evz.ro
Când se răcește vremea. AccuWeather a publicat prognoza așteptată de toți
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în septembrie 2025. Suma este uriașă!
Gandul.ro
Cu cât a ajuns să se vândă o bancnotă cu eclipsa din 1999, acum, în...
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3 luni de la nuntă
as.ro
Vedeta din România care trece printr-o perioadă teribilă: a ajuns la divorţ la doar 3...
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a căsătorit și și-a îndepărtat tot părul
A1
Cazul inedit al celei mai păroase femei din lume. Cum arată acum după ce s-a...
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat să dea vina pe un alt copil, însă imaginile surprinse pe camerele de supraveghere au scos la iveală adevărul. Declarațiile părinților: „Este un coșmar”
radioimpuls.ro
Copil de un an, bătut cu bestialitate în prima zi de creșă! Angajata a încercat...
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru noi”
Fanatik.ro
Reacție surpriză după dezastrul din România – Canada: „Mai bine decât să fie 3-0 pentru...
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la cele mai scumpe restaurante din lume, un preparat românesc ocupă locul 1 în topul preferințelor
Fanatik.ro
Care este mâncarea preferată a lui Ion Țiriac. Deși e milionar și a mâncat la...
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Yellow News
Știrile zilei, 2 septembrie 2025
Urmărește Cancan.ro pe Google News
ULTIMA ORĂ
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: ...
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 8 septembrie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă ...
Jaguarul de la Insula Iubirii are propriul imn, după valul de popularitate adunat! ”Toată lumea strigă George”
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, ...
Primarul Sectorului 3, noapte albă cu brigada de modeline ca-n vremurile “bune” (2010)! Robert Negoiță, la volanul unui Bentley de 200 k €, petrecere ca în filme cu Regele Modelelor! După s-a retras pe cameră cu trei semi minore!
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Cristiano Ronaldo, gest neașteptat! Ce i-a putut face unui fan care își dorea o poză cu el
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Eclipsă totală de Lună pe 7 septembrie. La ce oră trebuie să te uiți pe cer
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă ...
Tinerii care au murit în accidentul de la Budeasa erau studenți. Unde se ducea Cristian, în vârstă de 21 de ani
Vezi toate știrile
×