Ultimele imagini cu Costeluş de la Clejani în viață, pe patul de spital: „Nu mi-a făcut bine”

Costeluș de la Clejani a murit la doar 44 de ani, după ce starea lui medicală s-a degradat rapid în urma unei infecții severe care a dus la septicemie generalizată. Tiktokerul, cunoscut pentru aparițiile sale constante în mediul online, a fost internat la Spitalul Universitar din București, unde medicii au încercat să îl stabilizeze prin două intervenții chirurgicale succesive. În ciuda eforturilor medicale, organismul lui nu a mai putut lupta, iar decesul a fost confirmat oficial după un stop cardio-respirator survenit în ultimele ore.

Ultimele clipe din viața lui Costeluș au fost surprinse chiar de el, într-un moment care astăzi capătă o încărcătură dramatică. Cu puțin timp înainte de agravarea stării, tiktokerul a intrat live pe TikTok direct de pe patul de spital. Era vizibil slăbit, cu capul bandajat, dar părea lucid și încerca să explice comunității ce se întâmplă cu el.

Ultimele clipe din viaţa lui Costeluş de la Clejani

În imaginile care au circulat ulterior, acesta afirma că urma să fie anesteziat din nou, deoarece prima operație nu ar fi fost efectuată corect, iar medicii îi spuneau că este necesară o nouă intervenție.

„Nu ştiu cum a făcut şi nu mi-a făcut bine o d-aia (n.r – posibilă intervenţie în cadrul primei operaţii) şi mă anesteziază”

Live-ul, care la momentul respectiv părea doar o actualizare pentru urmăritorii săi, s-a transformat ulterior în ultima lui apariție publică.

Conform declarațiilor familiei pentru CANCAN.RO, Costeluș fusese adus la spital cu o infecție gravă la picior. Prima operație nu ar fi rezolvat problema, iar starea lui s-a deteriorat imediat după intervenție. Rudele au povestit că tiktokerul simțea că sfârșitul se apropie și își suna fratele pentru a-i spune cât de mult îl iubește, ca un ultim mesaj de rămas-bun. Aceste detalii au fost relatate de familie în mod repetat, subliniind că bărbatul era conștient de gravitatea situației.

„Trebuie să mă anestezieze iar”

După a doua operație, organismul lui Costeluș a cedat treptat. Inima nu mai funcționa corespunzător, iar medicii erau tot mai rezervați în privința șanselor de recuperare. Familia susține că nu a fost informată corespunzător despre evoluția stării sale și că nu li s-a permis să îl vadă în momentele decisive. Ei au relatat că au fost nevoiți să insiste ore întregi pentru a primi informații, iar vestea morții a venit printr-un apel telefonic de la spital. (vezi AICI declarațiile complete)

În ultimele ore, Costeluș ar fi intrat în stop cardio-respirator, iar medicii au încercat resuscitarea. Septicemia generalizată, apărută în urma infecției extinse, a fost cauza oficială a decesului. Susţinătorii lui Costeluş de la Clejani de pe Tiktok au aflat vestea tragică de la nepoata acestuia, care a publicat un mesaj emoţionant în mediul online:

„Frumusețea mea, sufletul meu… Cum o să putem noi să trăim fără tine. Costelușul sufletului meu… m-ai distrus”

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