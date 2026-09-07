Obiectul cu care Costeluș de la Clejani va fi înmormântat obligatoriu. Feraru a făcut dezvăluirea

Obiectul cu care Costeluș de la Clejani va fi înmormântat obligatoriu. Feraru a făcut dezvăluirea
Costeluș din Clejani
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Costeluș de la Clejani va fi condus pe ultimul drum în perioada următoare, după ce s-a stins din viață în urma unor probleme grave de sănătate. Familia, prietenii și oamenii care i-au fost apropiați se pregătesc pentru funeralii, însă în aceste momente dificile există și o situație delicată care îi îngrijorează pe cei din jurul său.

Mama lui Costeluș nu ar fi fost informată până acum despre moartea fiului ei. Potrivit informațiilor făcute publice de unul dintre apropiații tiktokerului, familia încearcă să îi ascundă tragicul adevăr din cauza stării sale de sănătate. Femeia ar avea probleme medicale serioase, iar cei care o cunosc se tem că vestea pierderii fiului ar putea avea consecințe grave asupra ei.

Obiectul cu care Costeluș de la Clejani va fi înmormântat obligatoriu

Situația devine însă din ce în ce mai dificil de ascuns, mai ales că funeraliile sunt pregătite, iar Costeluș urmează să fie înmormântat în localitatea sa natală. Cei apropiați sunt conștienți că, mai devreme sau mai târziu, mama acestuia va afla despre tragedia care a lovit familia.

Pe lângă detaliile legate de funeralii, unul dintre apropiații lui Costeluș a dezvăluit și un aspect mai puțin obișnuit privind modul în care acesta va fi condus pe ultimul drum.

Familia a decis ca tiktokerul să fie înmormântat purtând ochelari de soare. Alegerea nu ar fi una întâmplătoare, ci are legătură cu imaginea pe care Costeluș o avea în timpul vieții. Ochelarii de soare reprezentau unul dintre accesoriile sale preferate și erau nelipsiți din ținutele sale.

”Normal că îl pun în coșciug cu ochelari. Păi fără ochelari ne nenorocește, vine după noi. Numai cu ochelari a stat toată viața, era disperat după ochelari”, a transmis Feraru.

Cei care l-au cunoscut susțin că acesta obișnuia să poarte foarte des ochelari de soare, indiferent de ocazie, astfel că familia își dorește ca și în momentul în care va fi condus pe ultimul drum să păstreze un element care îl caracteriza.

VEZI ȘI: Înșelătorie în numele familiei lui Costeluș de la Clejani. Fratele tiktoker-urului, apel către internauți

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